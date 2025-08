Ayuntamiento e industriales buscan remedios a los males del polígono de Valverde del Majano

En un panorama donde se buscan terrenos fértiles para ganar industria en una economía provincial segoviana tan dependiente del turismo, el polígono Nicomedes García de ... Valverde del Majano, uno de los más dotados en medios, con más tejido industrial y casi medio siglo de trayectoria, busca su encaje. Sus empresarios solicitan un lavado de cara en aspectos tan variados como el saneamiento, la depuración, viales, señalización, aceras o iluminación, unas carencias que el Ayuntamiento valverdano se compromete a emprender, con la incertidumbre de los plazos y la llamada de atención a otras administraciones para que también pongan de su parte para 'tapar' otros agujeros como la potencia eléctrica o para mejorar el transporte público.

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Valverde (Asepinval) defiende la utilidad del espacio, situado en el alfoz de Segovia. «Se degrada por su uso lógico, hay que actualizarlo. No es que esté desfasado, lo que le falta es un poco de cariño. Eso se refleja en el mantenimiento. Y desde hace tiempo opinamos que no está siendo el adecuado», resume su presidente, Manuel Cortés.

Un desgaste que reconoce la alcaldesa de Valverde del Majano, Olga Llorente. «No tengo olvidado al polígono, para nada. Estamos metiendo dinero, inversiones que a lo mejor no se ven, pero son necesarias», asevera. Ahí están las nuevas tuberías que conectan el área con el casco urbano, que han costado 1,4 millones de euros desde el año pasado.

Antigüedad y melos olores

La lista de demandas es variada. El representante de los empresarios incide en el saneamiento como un aspecto clave de esa conservación diaria pare evitar que se acumule suciedad y dificulte el filtrado habitual. «Eso genera mal drenaje, inundaciones y olores», advierte. La regidora, en el cargo desde las elecciones municipales de 2023, esgrime que la adecuación es progresiva. «Estamos limpiando el polígono prácticamente todas las semanas, pero por falta de personal vamos a coger a una empresa de servicios para hacer una limpieza a fondo más frecuente. A lo mejor estaba un poco dejado», reflexiona en voz alta.

Asimismo, la depuradora es otra batalla pendiente, que genera malos olores cuando se atasca, especialmente a las empresas más cercanas. «Es una infraestructura ya antigua que seguramente no está adaptada al polígono y que habría que renovar, pero no es tan sencillo. Hay cosas fáciles de solucionar y otras que son más complejas. No podemos exigirlo todo a la vez», admite el portavoz de los empresarios. A su envejecimiento se suma el estrés de algunos vertidos problemáticos.

«No es que esté desfasado, lo que le falta es un poco de cariño. Eso se refleja en el mantenimiento, que no está siendo el adecuado» Manuel Cortés Presidente de Asepinval

La alcaldesa no oculta que se trata de uno de los grandes caballos de batalla. «Por esa obsolescencia, llevamos mucho dinero», recalca. Esos arreglos «cada dos por tres» ante esos vertidos. «Eso al final lo pagamos todos», insiste Llorente. Y un empleado fijo pendiente de ella de lunes a viernes.

La depuradora nació para atender el polígono porque la normativa no obligaba al municipio, por población –tiene 1.126 habitantes, según el padrón de 2024– a tener una. El pueblo está ahora en proceso de construir una aprovechando el plan de la Diputación Provincial de Segovia y la Junta de Castilla y León, que están trabajando con decenas de municipios para costear en los próximos años sus proyectos: cada institución pone el 40% y el Ayuntamiento beneficiario sufraga el 20% restante de la intervención.

«Con las manos atadas»

Esa nueva depuradora sustituiría a la anterior y daría servicio a todo el término municipal, pero está pendiente calcular qué parte es imputable al pueblo y qué parte es del polígono, pues esta parte tiene otras vías de financiación a través de Somacyl, sociedad pública del Ejecutivo regional.

En un lugar con mucho tráfico de mercancía pesada, los viales han ido acumulando baches, especialmente en los más antiguos, afectados por una colocación cuestionable de las arquetas. «Complica la conducción de los camiones y eso puede generar un problema de seguridad», alerta Cortés.

«Limpiamos el polígono casi todas las semanas, pero vamos a coger a una empresa para una limpieza a fondo más frecuente» Olga Llorente Alcaldesa de Valverde del Majano

El Ayuntamiento ha solicitado ayuda a la Diputación. «Que nos vengan a parchear el polígono, especialmente donde hubo la riada», resume Olga Llorente, quien también ha solicitado autorización a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para limpiar el cauce del río Milanillos –algo más de un kilómetro– cuya crecida obligó en marzo a desalojar la planta de Ontex. «Se cayó un árbol y no lo podemos cortar. Estamos con las manos atadas», lamenta la alcaldesa.

La señalética tiene dos carencias, desde actualizar el censo de las empresas –es habitual ver a gente que entra solo para preguntar dónde está determinado negocio– hasta pasos de cebra y otras limitaciones. «Hay camiones muy pesados que pasan a cierta velocidad y la gente está cruzando la calle. En los lugares con más masificación de empresas hay que ir con cuidado». El Ayuntamiento está pendiente de licitar el pintado de las arterias.

Las aceras no se utilizan demasiado en un polígono, pero el adoquín se levanta con las lluvias, el paso de personas. No es una de las demandas prioritarias, pero está en la lista. Al igual que la iluminación. Y es que en algunas calles se echa en falta, en ocasiones por farolas fundidas.

Otro tema de competencias cruzadas es la gestión de residuos: faltan contenedores como los de vidrio y entre los de residuos urbanos hay algunos que son de las empresas. «Hay que organizarlo un poco más, por parte de todos». Las conversaciones entre empresarios y Ayuntamiento decidirán sobre el terreno qué mejoras son más prioritarias y cuáles pueden esperar. «Tiene que haber un consenso con otras instituciones, esto no es solo el Ayuntamiento», señala Cortés. La alcaldesa, interesada en sumar a todos a una misma causa cuando haya que pedir esfuerzos a terceros, coincide: «Mi intención es ir de la mano, la unión hace la fuerza», sentencia.