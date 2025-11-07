El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nueva parada de autobús en el entorno del Hospital General de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

El Ayuntamiento espera aprobar este año la compra de nuevos autobuses eléctricos

El gobierno municipal pretende hacer fijos los cambios introducidos en los últimos meses en las líneas 2 y 4

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:40

El gobierno municipal espera aprobar antes de que finalice el año una nueva modificación del servicio público de transporte urbano de Segovia, con la ... que pretenden adquirir nuevos vehículos eléctricos que incorporar a la flota que presta el servicio por las calles de la ciudad. Otros cambios que el Ayuntamiento quiere adoptar pasan por reforzar líneas como la 4 (Carretera de Soria - Hospital General) durante los fines de semana.

