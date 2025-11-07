El Ayuntamiento espera aprobar este año la compra de nuevos autobuses eléctricos

El gobierno municipal espera aprobar antes de que finalice el año una nueva modificación del servicio público de transporte urbano de Segovia, con la ... que pretenden adquirir nuevos vehículos eléctricos que incorporar a la flota que presta el servicio por las calles de la ciudad. Otros cambios que el Ayuntamiento quiere adoptar pasan por reforzar líneas como la 4 (Carretera de Soria - Hospital General) durante los fines de semana.

El concejal del área y portavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, resaltó que los datos registrados por el Ayuntamiento muestran un uso cada vez mayor de los autobuses. «Cada vez se están utilizando más», declaró. El edil sacó pecho por los cambios introducidos en líneas como la 2 (San Lorenzo) para extender su recorrido hasta El Sotillo, dar servicio al nuevo colegio de las Concepcionistas y descongestionar de usuarios los vehículos de la línea 4. «Está teniendo unos resultados fabulosos», comentó. En el lado opuesto se encuentra la línea 9 (Zamarramala), que ha acusado en octubre su cambio provisional de recorrido por el corte del tramo inicial del paseo de Santo Domingo de Guzmán.

El cambio de recorrido de la línea 2 será definitivo con la modificación del contrato que el gobierno municipal llevará, previsiblente, al Pleno ordinario del mes de diciembre. También el cambio adoptado en los últimos días en el entorno del Hospital General para los autobuses de la línea 4, con un desplazamiento de la parada a la calle 3 de abril. Pese al mayor coste para las arcas municipales, Horcajo defiende que «se ha ganado muchísimo en seguridad y en fluidez del tráfico en la zona».

La renovación de la flota de autobuses, criticada recientemente por Izquierda Unida por incumplir los plazos marcados en el contrato, se acometerá en parte con la adquisición de seis nuevos vehículos eléctricos. Sin embargo, el concejal reconoció que para verlos circular por las calles todavía habrá que esperar. «Los plazos ahora mismo son muy largos. Los últimos que adquirimos ya se retrasaron, pero según nos han transmitido ahora se van acortando mucho las fechas», declaró. Así, indicó que la petición de esos nuevos autobuses eléctricos no se podrá realizar hasta que no se modifique el contrato del servicio.

Horcajo reconoció que el gobierno municipal ya tiene «una idea» de otros cambios en el servicio público de transporte urbano que pretenden implantar, con posibles medidas como la eliminación de los horarios de paso fijados en cada parada o la supresión de alguna de ellas. Sin embargo, aún no concretó ninguna de ellas ni la fecha en la que se pretenden implantar.

A la espera de determinar los nuevos cambios en el servicio -no se prevén modificaciones en las líneas 11 y 12 que conectan la ciudad con la estación del AVE-, el concejal declaró que «todavía hay margen de mejora» en los autobuses urbanos de Segovia y acusó al anterior equipo de gobiernode no tomar decisiones. «Nosotros lo que hemos tocado está funcionando cada vez mejor», dijo.

Como ejemplo señaló el pago con tarjeta en los autobuses, pese a que todavía existen «deficiencias» que, según dijo, están derivadas por una cada vez menor cobertura 3G. «Estamos trabajando con la empresa para poder mejorar», dijo sobre un método de pago que ya se utiliza cerca de 20.000 veces al mes.