«Estamos acostumbrados a tener un servicio holgado pero tiene las limitaciones que tiene»

El concejal de Servicios del Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, no se atrave aún a fijar un plazo para que el gobierno municipal tenga ... lista la modificación del servicio público de transporte urbano en la que lleva semanas trabajando. El edil, que asume de manera definitiva el cargo de portavoz del gobierno municipal, asegura estar «trabajado intensamente en ello», pero señala la inactividad de la administración durante el mes de agosto como un obstáculo que ralentiza los cambios que tiene ideados el equipo de gobierno del Partido Popular.

El número cuatro del PP en el Ayuntamiento de Segovia no detalla ninguna de las modificaciones en las que trabaja el gobierno municipal, pero sí ofrece ciertas pistas. «Hay muchas cosas encima de la mesa», comenta. Entre ellas, aunque no se ha descartado para el futuro, no está la implantación a corto plazo del sistema de lanzaderas entre la plaza de Artillería y el casco antiguo de la ciudad.

Uno de los principales problemas que intentará resolver el equipo de gobierno es la situación de la línea 4. Horcajo reconoce que hay momentos en los que está saturada como consecuencia de los incrementos de usuarios, de alrededor de un 20% al año, que ha experimentado en los últimos tiempos. «Es una línea que la gente cada vez utiliza más. Hay momentos en las que está saturada de tráfico y tenemos que dar soluciones», declara.

Entre las ideas que estudia el gobierno municipal está la eliminación de paradas en determinados barrios al considerar que están infrautilizadas o eliminar el sistema de horarios, implantado en la ciudad desde hace décadas, y que fija una hora aproximada de paso de cada autobús por cada parada de la ciudad. «Segovia es la única ciudad que tiene horarios fijos», asegura Horcajo, quien considera que con un sistema de frecuencias los segovianos podrán llegar a sus destinos sin retrasos.

En este punto, el concejal pone el foco en lo acostumbrada que está la sociedad segoviana a ciertos conductas con el autobús urbano: «Tenemos una serie de constumbres y en otros sitios se trabaja de otra manera. En Segovia no estamos acostumbrados a la llamada al autobús. La gente piensa que el autobús tiene que parar, pero en todas las ciudades del entorno al final hay que hacer la llamada al autobús que te corresponde», explica Horcajo. Con esta medida considera que se ahorraría tiempo, ya que el autobús no detendría la marcha cuando llega a una parada en la que hay usuarios que van a utilizar otras líneas.

No es el único ejemplo que pone Horcajo. «Estamos acostumbrados a tener un servicio holgado en el que vamos sentados tranquilamente y el autobús nos lleva y nos trae. Cuando hay saturación de la línea la gente se queja. Entiendo que están en su derecho, pero al final es un servicio público que tiene las limitaciones que tiene», asevera sobre situaciones como la del Búho en fiestas, que viaja lleno de personas en el primer servicio tras el final de la verbena.

El concejal también explica que durante los meses de verano no está activo el autobús de refuerzo de la línea 4 porque en la modificación del servicio que se aprobó hace meses se estableció que tan solo estaría vigente durante los días lectivos. De hecho, asegura que el primer día de colegio en el mes de septiembre ese sexto autobús de la línea 4 volverá a circular.

¿Y por qué el Ayuntamiento no mantiene ese refuerzo en verano o incluso lo aumenta durante el año? Horcajo sostiene que precisamente esa es una de las posibilidades en las que están trabajando con la modificación del contrato pero rechaza utilizar la fórmula empleada por el anterior equipo de gobierno, que instauraba estos refuerzos a mayores como servicios extraordinarios. «No queremos estar pagando servicios extraordinarios que tienen mayor coste para el Ayuntamiento. Queremos que tengan el coste que tienen que tener, uno razonable», insiste. Y recuerda que el servicio de autobuses ya le cuesta al Ayuntamiento de Segovia más de 5 millones de euros al año, cantidad a la que hay que sumar la parte correspondiente de la bonificación del billete que también asume el Consistorio

¿Se trata entonces de un motivo de rentabilidad o eficacia? Para Horcajo, las modificaciones deben perseguir la eficiencia del servicio, un objetivo que ya ha sido resaltado en los últimos dos años por el alcalde de la ciudad, José Mazarías. Eso sí, el portavoz del gobierno municipal niega que esa búsqueda de la eficiencia sea comparable a los argumentos esgrimidos por Renfe para suprimir paradas en Segovia de la línea del AVE entre Madrid y Galicia.