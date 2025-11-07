El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer accede a un autobús urbano en Segovia. Antonio Tanarro

Segovia puede quedarse sin subvención para el transporte por no aplicar la ZBE

El gobierno municipal asumiría con fondos propios la bonificación actual de los abonos, aunque no eternamente

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:32

El concejal de Movilidad y portavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, reconoce que la bonificación de los abonos del servicio público de transporte urbano ... de Segovia, financiada tanto por el Gobierno de España como por el Ayuntamiento de la ciudad (un 20%), es la principal causa del incremento del número de usuarios que se registra durante los últimos meses. Por ello, no ocultó su preocupación por el mantenimiento de estos descuentos en el futuro y la repercusión que suponen para las arcas municipales.

