Segovia puede quedarse sin subvención para el transporte por no aplicar la ZBE

El concejal de Movilidad y portavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, reconoce que la bonificación de los abonos del servicio público de transporte urbano ... de Segovia, financiada tanto por el Gobierno de España como por el Ayuntamiento de la ciudad (un 20%), es la principal causa del incremento del número de usuarios que se registra durante los últimos meses. Por ello, no ocultó su preocupación por el mantenimiento de estos descuentos en el futuro y la repercusión que suponen para las arcas municipales.

Para el próximo año, Horcajo afirmó estar a la expectativa de la decisión del Ministerio de Transportes ante la intención de crear en 2026 un gran abono único válido para todos los transportes del país. Sin embargo, la gran preocupación del gobierno municipal es saber si contarán con la subvención correspondiente al segundo semestre de 2025 para bonificar los abonos.

Según explicó el edil, Segovia corre el riesgo de quedarse sin esa subvención por no haber implantado aún la zona de bajas emisiones (ZBE). «Es una de las condiciones que ponían», declaró. El concejal precisó que la ZBE no funciona aún en Segovia para cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y defendió que, por lo tanto, «no es nada achacable al Ayuntamiento».

Por todo ello, aseguró que tendrán que esperar a la resolución de las ayudas del Ministerio de Transportes. «Si no nos dan la subvención, lo asumiremos nosotros con fondos propios. Lo haríamos encantados, porque creo que ha dado muy buenos resultados, pero no se podría hacer eternamente», concluyó.