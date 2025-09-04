La ampliación de la línea 2 del autobús urbano se mantiene para dar servicio a las Concepcionistas

SegoviaLa ampliación de la línea 2 del autobús urbano se mantiene para dar servicio a las Concepcionistas
El Ayuntamiento decide continuar con la medida implantada en verano para desahogar la línea 4 ante el traslado del colegio a La Lastrilla
Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:32
Ante el previsible aumento de usuarios por el traslado del colegio Madres Concepcionistas desde el recinto amurallado a La Lastrilla, la línea 2 del transporte público urbano, la que se conoce como la línea de San Lorenzo, mantendrá su recorrido ampliado hasta la carretera de Soria.
Esta ampliación permitirá a los viajeros desplazarse directamente hasta las de carretera de Riaza y carretera de Soria, ubicadas en las proximidades del nuevo centro educativo. Asimismo, facilita los desplazamientos desde este entorno hacia el centro de la ciudad, incluyendo la parada de Colón, sin necesidad de realizar trasbordos en el Acueducto. Hasta la pasada primavera, los usuarios del transporte público que querían llegar al recinto amurallado desde las carreteras de Soria y Riaza debían hacerlo a través de la línea 4 con la parada en el Acueducto como la más próxima. De hecho, mantener las paradas de la línea 2 en esta zona permitirá ofrecer a los usuarios de la línea 4 una ruta alternativa.
Cabe recordar que desde el pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Segovia amplió el itinerario de la línea 2, ofreciendo paradas en la carretera de Riaza y de Soria, con una frecuencia estable de 30 minutos todos los días.
Por otro lado, a partir del 15 de septiembre, y coincidiendo con el periodo lectivo, la línea 10 (Casco Histórico – San Lorenzo – Acueducto) incorpora dos expediciones diarias con destino a la Escuela de Capacitación y Experiencias Agrarias de Segovia (ECEA) para facilitar el desplazamiento del alumnado. La hora prevista de salida desde el Acueducto será a las 8:20 horas para llegar a este centro a las 8:30 horas. El autobús de vuelta desde el ECEA saldrá a las 14:30 horas y llegará al Acueducto a las 14:40 horas.
