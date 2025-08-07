El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Plano del futuro sector de la SG-20. El Norte

El Ayuntamiento aprueba el proyecto del futuro parque de medianas superficies de Segovia

La junta de gobierno local tiene previsto autorizar hoy la urbanización del sector SG-20, entre la circunvalación y la AP-61

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:09

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia tiene previsto aprobar hoy definitivamente el proyecto de urbanización de la unidad de actuación única ... del Sector UZD-R-09-R (SG-20), es decir, de los terrenos situados entre el aparcamiento del centro comercial Luz de Castilla, la circunvalación de la ciudad, el inicio de la autopista AP-61 y varios establecimientos comerciales del polígono El Acueducto. Con el visto bueno del Consistorio segoviano, los promotores del suelo tendrán vía libre para empezar a dar forma a todas las calles y parcelas sobre las que se pretende construir un parque de medianas superficies.

