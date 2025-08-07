El Ayuntamiento aprueba el proyecto del futuro parque de medianas superficies de Segovia

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia tiene previsto aprobar hoy definitivamente el proyecto de urbanización de la unidad de actuación única ... del Sector UZD-R-09-R (SG-20), es decir, de los terrenos situados entre el aparcamiento del centro comercial Luz de Castilla, la circunvalación de la ciudad, el inicio de la autopista AP-61 y varios establecimientos comerciales del polígono El Acueducto. Con el visto bueno del Consistorio segoviano, los promotores del suelo tendrán vía libre para empezar a dar forma a todas las calles y parcelas sobre las que se pretende construir un parque de medianas superficies.

La autorización definitiva de la Administración municipal al proyecto presentado por los dueños de los terrenos se produce un año después de la aprobación inicial de la urbanización y dieciocho meses más tarde del visto bueno a la reparcelación del sector. Trámites que encaran ya su recta final para que en los próximos meses, y si así lo desean los promotores del proyecto, puedan comenzar las obras para dar forma a unos terrenos que abarcan una superficie de casi 50.000 metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca, sostiene que la aprobación definitiva del plan de urbanización significa «un paso adelante» en el desarrollo del sector. «Este paso es muy positivo. Los propietarios están gastando dinero en desarrollar este suelo y tienen todo el apoyo del Ayuntamiento», insiste el concejal. No obstante, recalca que se trata de un proyecto privado, que es apoyado y bien visto por el Consistorio, pero en el que el papel de la Administración municipal se limita a conceder los permisos correspondientes. De hecho, apunta que todavía quedan trámites, como la inscripción de las parcelas resultantes del proyecto en el Registro de la Propiedad, que escapan de las competencias municipales.

Aunque el Ayuntamiento tiene poco que decir en el desarrollo del sector de la SG-20, sí se verá beneficiado gracias a la obtención de una parcela. «En el momento en el que esté aprobado el plan de urbanización la podemos enajenar», asegura González-Salamanca, que no descarta otros planes aunque la preferencia sigue siendo su venta. Eso sí, señala que será más fácil encontrar comprador una vez el sector esté urbanizado.

Sobre otra parcela de uso terciario situada junto a la rotonda de acceso al centro comercial Luz de Castilla y en la que se contemplaba la construcción de un hotel, el responsable de Urbanismo indica que «hay que hacer un proyecto de normalización», aunque evita dar más detalles del objetivo de esta actuación.

El proyecto

El proyecto contempla una profunda transformación del área, con la urbanización integral del terreno y la construcción de siete edificios comerciales de gran tamaño. Seis de ellos tendrán una superficie de entre 1.300 y 1.800 metros cuadrados, mientras que el séptimo, el más emblemático, se ubicará en el centro del sector y alcanzará los 6.000 metros cuadrados.

El nuevo parque comercial contará con acceso directo desde la rotonda del centro comercial Luz de Castilla y dispondrá de un nuevo viario público, zonas de aparcamiento y dos viales. Además, se han reservado más de 16.000 metros cuadrados para uso municipal, incluyendo una parcela dotacional de 5.000 metros cuadrados aún sin uso definido, y otra de más de 2.000 metros cuadrados junto a la rotonda de Luz de Castilla destinada a uso hostelero, donde se preveía la construcción de un hotel.

La urbanización del sector SG-20 supondrá una inversión privada de 2,2 millones de euros que deberá estar ejecutada antes del 16 de agosto de 2029. La responsabilidad de ejecutar las obras y generar condiciones para la implantación de nuevas actividades recae exclusivamente en los promotores, quienes han ofrecido solares como garantía de cumplimiento al Ayuntamiento. Con su desarrollo, aumentarán las posibilidades comerciales de una ciudad que tan solo cuenta con los terrenos situados detrás de la Biblioteca Pública, en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra, para este tipo de negocios.

La implantación de un parque de medianas superficies comerciales en esta zona de la ciudad no es un proyecto nuevo en Segovia. De hecho, en 2016 se llegó a presentar el Parque Comercial Guiomar -así se denominó el proyecto-, que contemplaba la creación de 200 puestos de trabajo y tenía previsto estar en funcionamiento en las navidades de 2017. Sin embargo, los trabajos ni siquiera comenzaron y el Ayuntamiento de Segovia llegó a retirar la licencia de obras.