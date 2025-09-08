La avería de un autobús obliga a desviar el servicio público de transporte urbano por San Gabriel

Una avería de un autobús urbano al inicio de la calle Alamillo ha obligado esta tarde a desviar todo el tráfico del servicio de transporte ... público por la calle San Gabriel, desde la rotonda de Bomberos, hasta que el vehículo averiado sea retirado.

El desvío afecta a todas las líneas que habitualmente circulan por Alamillo, que emplearán San Gabriel como itinerario alternativo de manera temporal en su camino hacia la plaza de Artillería y el casco antiguo de Segovia.

La incidencia se produce en un punto especialmente sensible de la red, ya que la calle Alamillo venía funcionando como alternativa a las obras de Padre Claret, en ejecución desde mediados de julio, para asegurar la continuidad del servicio hasta el entorno del Acueducto. El desvío por San Gabriel permite mantener el servicio mientras se retira el bus averiado y se restablece la circulación por el tramo afectado. La calle San Gabriel ya es, desde el pasado mes de julio, la vía que se utiliza como alternativa a las obras de Padre Claret para las líneas de autobús que suben al resto de la ciudad desde la plaza de Artillería.

La calle Alamillo permanece también cortada para el resto de vehículos, pero los turismos sí pueden acceder al corazón del barrio de El Salvador a través de la calle Cerrillo.