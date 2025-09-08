El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autobús averiado este lunes al inicio de la calle Alamillo. Antonio de Torre

Segovia

La avería de un autobús obliga a desviar el servicio público de transporte urbano por San Gabriel

El vehículo ha quedado detenido al inicio de la calle Alamillo bloqueando el acceso al entorno del Acueducto por El Salvador

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:24

Una avería de un autobús urbano al inicio de la calle Alamillo ha obligado esta tarde a desviar todo el tráfico del servicio de transporte ... público por la calle San Gabriel, desde la rotonda de Bomberos, hasta que el vehículo averiado sea retirado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  2. 2 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  3. 3 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  4. 4

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  5. 5

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  7. 7

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  8. 8

    El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid
  9. 9 Cinco heridos en una colisión múltiple y un vuelco ocurridos de madrugada en la A-62
  10. 10 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La avería de un autobús obliga a desviar el servicio público de transporte urbano por San Gabriel

La avería de un autobús obliga a desviar el servicio público de transporte urbano por San Gabriel