El 'average', una piedra más en el camino

Si ya está cara de por sí la salvación en Primera RFEF, la Gimnástica Segoviana tiene una piedra extra en el camino: los criterios de ... desempate en caso de empate a puntos a final de temporada. La victoria del domingo del Celta no solo privó a los azulgranas de tres puntos, sino de otro average particular, decidido a favor de los gallegos tras la amplia victoria de octubre en Balaídos (4-1). En un grupo I, con hasta 15 equipo que podrían aún verse amenazados por el descenso según se den las últimas seis jornadas, lo cierto es que los de Ramsés Gil solo tienen ganado el desempate a tres (Bilbao Athletic, Lugo y Amorebieta), a falta de su último duelo directo, la visita al Sestao. Un panorama condicionado por el peor diferencia general de la competición —un sangrante -23, producto de 36 goles a favor y 59 en contra— que puede obligar a un esfuerzo extra para salir del pozo en las últimas fechas.

El primer triunfo de la temporada de la Segoviana, en Amorebieta, valió a la postre el average particular tras el empate hace dos semanas en La Albuera. Aunque los vascos no se rinden, mucho tendrían que cambiar las cosas para que lleguen vivos al desenlace, pues son colistas con 29, ya a 11 de la salvación, fijada ahora por el Real Unión en los 40. Mejor lo tiene el Barça Atlètic, pues ganó al Sestao y se engancha con 33, a dos los de Ramsés, que clavaron resultado en la ida y en la vuelta: 2-2. Aquí entraría en juego el general, favorable a los culés. Como si no hubiera suficientes problemas en el parabrisas, también hay que mirar por el retrovisor.

En la frontera del descenso está el nudo gordiano. La victoria de la Segoviana en Lugo fue crucial, no solo por los imprescindibles puntos en juego sino porque descanta a su favor el diferencial, no solo en cuanto a goles, sino en cuanto a puntos: dos victorias. La misma lectura, en sentido contrario, plantea Osasuna Promesas, con quien los azulgranas han perdido los dos partidos disputados. Cuando el empate a puntos es entre dos equipos da igual ganar la comparativa por seis puntos que por un gol, pero en triples empates es esencial.

Cuando más de dos equipos acaban la temporada empatados a puntos, el primer criterio para desempatarlos es la puntuación. Se establece una clasificación entre los equipos empatados contando los partidos entre ellos, como si los demás rivales no participaran. Si en esta 'clasificación' hubiera diferencia entre ellos, ya no se seguiría a los siguientes criterios. En caso de que los equipos tuvieran los mismos puntos, habría que recurrir a la diferencia de goles a favor y en contra en los partidos disputados entre ellos para pasar después al golaveraje general. En caso de que no se rompiera el empate en este punto, quedaría el criterio de los goles a favor y, en última instancia, los criterios de juego limpio.

Puede que estos triples empates palíen la herida de la Sego en el average general, la consecuencia de haber perdido cinco partidos por tres goles o más —ante Celta Fortuna (4-1) , Real Sociedad B (4-1), Nástic (5-0), Real Unión (5-0) y Ponferradina (4-0)— por solo uno ganado, el 3-0 ante el Real Unión. Este criterio solo entra en juego en caso de empatar el average particular y lo cierto es que los azulgranas han perdido la mayoría. Ante Real Unión, que marca hoy la frontera. Ante el Tarazona, con el que empató en Aragón y perdió (0-1) en Segovia. Ante Arenteiro, que ganó en su estadio y se convirtió en enero en el primer visitante que se llevaba los puntos de La Albuera. Y ante el Ourense, que empató en septiembre en su estadio, cuando era un colista tocado, y se llevó los puntos como visitante (0-2).

Pero puede ser crucial aún en varios escenarios. Ante el Sestao, con el que los de Ramsés empataron a cero en casa en noviembre y al que deberán visitar el fin de semana del 11 de mayo. De terminar el duelo en tablas, los vascos tienen una amplia ventaja en el average que solo perderían con goleadas de escándalo. Lo mismo ocurre con Unionistas —a un paso del abismo, con los mismos 40 puntos que el Unión— tras haber empatado los dos partidos. Y podría pasar con el Zamora, con el que igualaron en la primera vuelta y al que visitarán en el Ruta de la Plata en la última jornada. Eso sí, muchos tendrían que despistarse, pues tienen ya 44. Lo mismo ocurre con el Barakaldo (45), con quien el average general está aún en el aire, pues debe visitar La Albuera tras ganar en Lasesarre (2-0). El Andorra, al que visitan los de Ramsés en su próximo compromiso el domingo a las 12:00 horas, cayó 3-2 en Segovia. Asumiendo que estos rivales no son directos y que el calendario reserva a otros dos de la zona alta como Real B y Nástic, queda un solo partido directo, el de Sestao.

Con tanto rival puntuando, la prioridad de la Sego es sumar, tenga a quien tenga enfrente, pero si toca hilar fino en la última jornada, el objetivo sería sortear los empates desfavorables en los que haya igualdad de puntos (Real Unión, Unionistas, Zamora o Barça) con una fórmula a tres en la que esté el Lugo y evitar en ella a Osasuna. La última jornada 'ayudó' a ello, pues Osasuna cogió aire (41) tras su segunda victoria seguida y el Lugo (39) cayó al descenso al perder en Irún. Sería de ayuda que el Bilbao Athletic, ante el que los azulgranas también suman seis puntos, perdiera posiciones en el tramo final, pero ya está en los 45, como el Celta. Cada vez quedan menos víctimas a las que meter en el ajo.