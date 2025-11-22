Más ataúdes que canastillos en Segovia: por cada recién nacido mueren dos personas

Menos bautizos y más esquelas. O lo que es lo mismo, menos nacimientos y más muertes. Es un patrón que para desgracia de Segovia ... suele repetirse con frecuencia y marca el comportamiento de la demografía provincial. Este saldo favorable a los lutos y las sepulturas en detrimento de los canastillas y carritos de bebé retiene el crecimiento del padrón, que de acortar e incluso enjugar esas diferencias se dispararía con el impulso a los vecindarios que conllevan los asentamientos de ciudadanos procedentes de otros países.

Y es que la inmigración mitiga la sangría. Así se desprende de los diferentes frentes de datos que brinda el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en la reciente información publicada sobre los indicadores básicos de población, como son los nacimientos y las defunciones, revela los números rojos del crecimiento vegetativo.

A falta de conocerse los datos del último trimestre del año, la natalidad registrada hasta el pasado mes de septiembre experimenta un descenso en comparación con la que se registraba el curso anterior. En concreto, a lo largo de los nueve primeros meses de este 2025, la provincia ha celebrado la llegada al mundo de 686 nuevos segovianos. Por el contrario, se ha lamentado la pérdida de 1.264 personas que perecieron en ese mismo periodo de tiempo. La proporción entre alumbramientos y fallecimientos no es del todo desconocida, ya que suele rondar los guarismos que hasta octubre marcan los ritmos de bienvenidas y despedidas. Por cada recién nacido, dos muertes, aproximadamente.

En cuanto a la evolución de cada indicador, del estudio difundido esta semana por el INE se extrae que en lo que va de año ha habido más fallecimientos, mientras que los nacimientos son menos que los que se dieron a la misma altura del calendario del ejercicio anterior. Entre enero y septiembre, el descenso de la natalidad es del 1,18%, ponen de manifiesto las estadísticas oficiales del organismo estatal. En el último decenio, solo ha habido nueve meses iniciales más parcos en bebés segovianos. Fue 2022, donde el acumulado a las mismas fechas fue de 673 nacimientos.

Así, se trunca la racha poco menos que fugaz de dos anualidades consecutivas en las que al entrar el otoño Segovia disfrutaba de un mayor trasiego en la maternidad. Fueron la excepción que confirmaba la regla no escrita pero sí dibujada por los datos estadísticos de la crisis de una natalidad menguante.

Exceso de defunciones

En lo que respecta a las muertes en lo que va transcurrido de este 2025, el INE señala que hasta la semana 39, que coincide con la recta final de septiembre, los fallecimientos acumulados ascendían a 1.264, lo que significa que en ese mismo periodo ha habido que lamentar 55 pérdidas más que en 2024. Es un incremento de las defunciones del 4,4%. Esto quiere decir que no solo crece la mortalidad en la provincia de Segovia de un año a otro, sino que además los hace en una proporción mayor que lo que bajan los nacimientos.

¿Adivinan cuál ha sido la temporada más letal en este año? Hay que retrotraerse a la semana 33, del 11 al 17 de agosto. Sí, la ola de calor tan larga e intensa causó estragos. En esos siete días, los valores extremos de temperatura provocaron un exceso de fallecimientos que luego se refleja en las estadísticas oficiales de la población que elabora el INE. En esas fechas concretas murieron nueve personas a causa de estos rigores. En total, cincuenta óbitos en esas siete jornadas.

En la siguiente semana, fueron cinco la defunciones achacables a las causas de un calor excesivo, y en el global, 47 pérdidas, el mismo número que en la tercer semana del presente año. En ese paréntesis que se abre el 13 de enero y se cierra el día 19 se lamentaron tres fallecimientos vinculados al frío en esos inicios de este 2025.