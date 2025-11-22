El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Arriba, hilera de carritos de bebé en un jardín de la capital segoviana; abajo, un ataúd de los servicios funerarios. A. de Torre y Ó. Costa

Más ataúdes que canastillos en Segovia: por cada recién nacido mueren dos personas

Hasta el pasado mes de setiembre, en la provincia se habían registrado 686 nacimientos, la segunda cifra más baja del último decenio

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

Menos bautizos y más esquelas. O lo que es lo mismo, menos nacimientos y más muertes. Es un patrón que para desgracia de Segovia ... suele repetirse con frecuencia y marca el comportamiento de la demografía provincial. Este saldo favorable a los lutos y las sepulturas en detrimento de los canastillas y carritos de bebé retiene el crecimiento del padrón, que de acortar e incluso enjugar esas diferencias se dispararía con el impulso a los vecindarios que conllevan los asentamientos de ciudadanos procedentes de otros países.

