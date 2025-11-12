Segovia, a punto de adelantar a Palencia: suma un habitante cada seis horas

La provincia de Segovia mantiene su escalada de posiciones en el listado demográfico global. Cada vez está más cerca de superar a Palencia en número ... de habitantes, lo que significa un hito histórico, a la vez que acorta las distancias con Ávila y Zamora. Por primera vez en más de una década se ha logrado rebasar la barrera de los 159.000 segovianos, ya que la última vez que se superó este umbral fue a mediados de 2013. La llegada de población extranjera explica el destacado aumento de las inscripciones en el censo provincial, ya que los residentes que han nacido en otros países actualmente suponen el 15% de los empadronados.

Lejos de ralentizarse, Segovia celebra su progresivo crecimiento demográfico un trimestre más por cuarto año consecutivo. Los diferentes pueblos de la provincia y la capital han sumado 1.122 nuevos vecinos hasta el mes de octubre este año, según confirma el último censo de población publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es lo equivalente a cerca de 125 habitantes más cada mes, lo que significa que el territorio segoviano se ha convertido en un lugar atractivo para muchas familias que quieren iniciar un nuevo proyecto de vida.

A día de hoy, hay un total de 159.180 personas empadronadas en algún municipio de la provincia, incluida la capital, que ya roza los 54.000 vecinos (53.611 al finalizar octubre). Hay que remontarse varios años atrás en la línea temporal para encontrar un dato similar, pues Segovia llevaba sin alcanzar una cifra demográfica tan elevada desde el verano de 2013 y, anteriormente, desde la década de 1970. Estos periodos precedieron una importante merma de la población. En el primero de los casos, con motivo de los efectos de la crisis económica y financiera de 2008, que acarreó el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y, en consecuencia, la emigración de muchos residentes hacia otros territorios nacionales e internacionales. Si la comparativa se realiza con la segunda fecha, la bajada en el número de habitantes se atribuye al éxodo rural de los pueblos a las grandes ciudades, como es Madrid.

Segovia llevaba sin alcanzar una cifra demográfica tan alta desde el verano de 2013 y, anteriormente, desde la década de 1970

Las fluctuaciones están relacionadas con acontecimientos que se hicieron notar en el conjunto de Castilla y León. Tan solo Valladolid ha conseguido recuperar el número de inscripciones en el censo que se registraban en las citadas épocas, a la vez que Ávila y Segovia se sitúan muy próximas a lograr esta misma meta.

Todavía queda un largo camino por recorrer para batir el récord de habitantes que se apuntó a principios de 2011, cuando el censo notificó 163.423 vecinos. Sin embargo, el análisis de la evolución demográfica permite mirar al futuro con esperanzas. La pandemia fue un bache que hizo tambalear la estadística, pues Segovia estuvo a punto de caer por debajo de los 153.000 residentes en los peores meses del coronavirus. Pero no tardó mucho tiempo en remontar, pues la tendencia de población que ha seguido desde julio de 2021 es ascendente. Es en esa fecha cuando comenzó la fase de crecimiento.

¿Cuántos habitantes gana Segovia al año?

El repunte demográfico que ha experimentado la provincia en tan solo cuatro años es de un 3,6%, lo que traduce en una ganancia de cerca de 5.500 habitantes. El atractivo de la ciudad y sus pueblos, el anuncio de nuevos proyectos industriales o la cercanía a Madrid han despertado interés en más de un millar de personas de media al año, las cuales han apostado por fijar su hogar en Segovia. Es por ello que se convierte en el territorio de toda la región que más ha crecido desde la pandemia, pues adelanta a Burgos, con un incremento demográfico del 3%; Valladolid (2,9%), Soria (2,5%), Ávila (1,8%) y Palencia o Salamanca (0,8%). También se distancia de la evolución negativa que presentan León o Zamora, que han visto disminuir su población un 0,4% y un 1,5% desde finales de 2021.

El análisis del censo en el periodo más reciente arroja unos datos similares, lo que lleva a Segovia a recortar las distancias con el resto de provincias, salvo Burgos y Valladolid, que crecen al mismo ritmo. En este sentido, tan solo 354 separan el número de habitantes que tiene Palencia con los que viven en la provincia segoviana. La brecha cada vez es menor entre ambos territorios, un aspecto que llama la atención, pues a mediados de abril la diferencia se elevaba a más de un millar de personas. De hecho, Segovia ahora tiene más empadronados que los que el territorio palentino tenía el pasado mes de abril.

Hay una lucha por el quinto puesto en el ranking de las provincias de Castilla y León con más vecinos. Ávila tan solo tiene 2.600 censados más que Segovia, mientras que Zamora ha pasado de contar con 10.000 habitantes más al comienzo de 2024 a tan solo 6.000 en la última actualización realizada pro el INE.

Es un fenómeno que se atribuye directamente al índice de migración existente en estos lugares. Esto se debe a que los residentes extranjeros apenas suponen un 6,3% en el padrón de los municipios zamoranos y un 6,7% en los leoneses, mientras que en Segovia el porcentaje se dispara hasta el 15%. Por este motivo, lidera la clasificación de provincias de la región que han albergado mayor número de personas procedentes de otros países y ocupa la decimonovena posición a escala nacional. Está seguida muy de lejos por Soria, con un 13,7% de población extranjera; Burgos, con un 11,6%; y Ávila, con un 10,4%.