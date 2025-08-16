El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obreros trabajan durante estas fechas pasadas de intenso calor en la ciudad de Segovia. A. de Torre

Las olas de calor causan trece muertos en Segovia este verano, seis este agosto

Nueve de las personas fallecidas tenían más de 85 años, de ahí que se incida en la prevención de las personas con más riesgo

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:25

El goteo de muertes atribuibles al exceso de temperatura se ha acelerado en la última semana. A lo largo de la primera mitad del mes, ... hay que lamentar seis fallecimientos detrás de los cuales están las complicaciones patológicas y los fallos orgánicos irreversibles y, por desgracia, fatales, desencadenados por los efectos letales del intenso calor que se ha instalado en la provincia de Segovia, al igual que en la inmensa mayoría de la Península Ibérica. Ninguna comunidad autónoma se ha librado de este azote sofocante que va camino de alargarse dos semanas desde que empezara a apretar en los albores de este mes de agosto.

