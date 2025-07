El calor aprieta este jueves tras causar cuatro muertes en lo que va de verano

El calor ha dado estos días nueva vuelta de tuerca para incrementar la sensación de sofoco. La escalada de las temperaturas va a alcanzar este ... jueves 18 su cima dentro de este episodio de canícula estival que se alarga desde el inicio de la semana. De momento, el mercurio ha subido de manera paulatina hasta acariciar sin tocarlos los 36 grados en la capital segoviana. La máxima de este miércoles se ha quedado en 35,9º, como se extrae de los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de su servicio de observación. Ha sido a las tres y a las seis de la tarde. Cuando la noche caía, los termómetros de la ciudad todavía estaban con holgura por encima de los 30 grados.

En Cuéllar aún el calor ha sido más asfixiante. Los vecinos de la villa pasaban la tarde de este miércoles a casi 38º. Tampoco han tenido demasiado alivio en la sierra. Por ejemplo, la estación de medición situada en el núcleo de población de San Rafael, perteneciente al término de El Espinar, ha registrado una temperatura máxima de 35,1 grados. También han superado la barrera de los 35º en Aldeanueva de la Serrezuela, mientras que en Migueláñez se han acercado les han faltado dos décimas para llegar a los 37 grados en el momento más caluroso de la jornada.

La predicción para este jueves es que el calor apriete y se intensifique un poco más en la provincia de Segovia. A tenor de la previsión del ente oficial, en la ciudad las temperaturas seguirán al alza hasta poder tocar los 37º, mientras que las mínimas estarán rondando los 20 grados durante la madrugada. Estos valores hacen que la agencia haya activado el nivel amarillo de riesgo por el fuerte calor que se espera en estas próximas 24 horas, una advertencia extensible a la zona más llana de la meseta y a las áreas montañosas del Sistema Central, donde tampoco eludirán el sofocón.

Un peligro para la salud

Lo peor de estos episodios de calor abrumador son los efectos perniciosos que tienen sobre la salud, en particular sobre los organismos que sufren patologías crónicas, que corren el peligro de agravarse si no se toman los cuidados necesarios, como mantenerse hidratado, refrescarse a menudo, no ingerir alcohol o comidas pesadas y evitar salir y hacer esfuerzos físicos en las horas centrales del día, que es cuando más aprieta la canícula.

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria achacable a todas las causas, un seguimiento que lleva a cabo el Instituto de Salud Carlos III, refleja que en lo que va de verano hay que lamentar el fallecimiento de cuatro personas en la provincia de Segovia por temperaturas anómalas por ser excesivas altas. Dos de las muertes se produjeron en junio y las dos semanas que han transcurrido de julio se han cobrado otras dos vidas.

En cuanto a las edades de los finados, dos tenían más de 85 años, y los otros dos estaban en la horquilla entre los 65 y los 85. Dos de los fallecidos eran varones y las otras dos eran mujeres, según se extrae del conocido como panel MoMo desarrollado en el marco del plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas, bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad.