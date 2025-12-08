El asfaltado de la rotonda de Valdevilla comenzará de noche este martes 9

El Norte Segovia Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Segovia anuncia que este martes 9 de diciembre, si las condiciones meteorológicas lo permite, se llevarán a cabo unos nuevos trabajos incluidos en la agenda de intervenciones correspondiente al Plan de Asfaltado, el cual esté en plena ejecución. El turno esta vez es para la rotonda de Valdevilla. Debido a la elevada intensidad de tráfico que suele soportar este nudo circulatorio en las salidas y entradas desde Madrid, las obras previstas van a comenzar por la noche, a partir de las 21:00 horas, según la información del Consistorio.

El horario se ha elegido para minimizar, en la medida de lo posible, las molestias a los usuarios, evitando los momentos de mayor afluencia de tránsito de vehículos, inciden fuentes municipales, al advertir de que los trabajos, que van a consistir en la extensión de la capa de mezcla asfáltica en este punto de la ciudad.

Mientras se desarrollen estas labores, el flujo de circulación que se dirija hacia la carretera de Madrid desde la de San Rafael será desviada por el polígono del Cerro a través de la calle Guadarrama. Quienes accedan a la capital desde la citada carretera de San Rafael, al llegar a la rotonda del Pastor serán redirigidos hacia el barrio de Nueva Segovia por la avenida de Gerardo Diego.

La intervención se ejecutará según la planificación prevista, siempre que la evolución del tiempo lo haga posible, ya que la lluvia u otras inclemencias podrían impedir la correcta aplicación de la mezcla asfáltica.

El plan que está en pleno desarrollo cuenta con una inversión por parte del Ayuntamiento de Segovia de 971.771 euros y consta de aproximadamente sesenta actuaciones distribuidas en diferentes zonas del término municipal, así como en los barrios incorporados y los polígonos de Hontoria y El Cerro. Si la meteorología no complica las tareas y retarda las obras, el objetivo que se ha marcado el Consistorio es terminar las mejoras de los firmes antes de que comiencen las fiestas navideñas.