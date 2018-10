El ascensor en la calle Gascos y la creación de un recinto ferial, entre las peticiones de los vecinos

Varios barrios quedarán fuera por falta de propuestas

El grupo gestor de los presupuestos participativos otorgó a cualquier ciudadano la posibilidad de enviar un proyecto para la modalidad de interés general y otro para la de barrios, con el objetivo de establecer dos o tres generales para la ciudad, dependiendo del presupuesto que conlleven, y uno por cada barrio de Segovia. En esta primera fase de elección, los gestores decidirán como máximo dos proyectos por barrio para que los ciudadanos puedan votar después cuál creen que debe ejecutarse. El problema que ha surgido es que durante las dos semanas que el plazo estuvo abierto hubo barrios que quedaron sin ningún proyecto. Al menos cuatro o cinco barrios según fuentes del propio grupo gestor son los que no tendrán ningún proyecto al no haber recibido ninguna propuesta de los ciudadanos. De esta manera, el resto de barrios se verán beneficiados ligeramente al contar con más presupuesto en el reparto matemático. La partida destinada a la modalidad de barrios es del 20%, por lo que si el presupuesto participativo final es de un millón de euros como contempla Torquemada, cada barrio recibiría algo más de 11.000 euros frente a los 9.500 de haber propuestas en los 21 contando los incorporados. De momento son estimaciones hasta que se sepa la partida real, pero el concejal asegura que la cifra final en cada zona no se verá sustancialmente incrementada por la ausencia de proyectos en algunas de ellas. Torquemada ha detallado que el 80% de las 101 solicitudes recibidas durante las dos semanas que el plazo permaneció abierto fueron enviadas al correo electrónico. El resto se solicitaron en la sede electrónica. El concejal también ha destacado que la gran mayoría de las solicitudes parten de ciudadanos individuales, y han sido pocos los que han enviado sus propuestas en nombre de alguna de las asociaciones de Segovia.