El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores de la Segoviana celebran uno de los goles ante la UD Sámano. Antonio Tanarro

Otro arranque solvente de la Segoviana

Tras su cómoda victoria ante el Sámano, el club azulgrana encadena ya cuatro cursos seguidos ganando en la primera jornada y sin encajar gol

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:58

La Gimnástica Segoviana ha cogido la costumbre de empezar las temporadas con buen pie, una tendencia a la que se ha sumado el equipo que ... ahora dirige Iñaki Bea. El técnico vasco inició su periplo en el banquillo azulgrana con un cómodo triunfo en La Albuera ante el Sámano, siguiendo el ejemplo de las tres temporadas completas de Ramsés Gil como entrenador: como la victoria ante el recién ascendido desde la Tercera cántabra, todas arrancaron con tres puntos en el casillero y la portería a cero. Con contadas excepciones como la debacle del pasado invierno en Primera RFEF que desencadenó el descenso, los buenos comienzos han sido un anticipo de buenas temporadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  2. 2

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  3. 3

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  4. 4 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  5. 5

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  6. 6 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  8. 8

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  9. 9

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  10. 10

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Otro arranque solvente de la Segoviana

Otro arranque solvente de la Segoviana