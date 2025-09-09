Otro arranque solvente de la Segoviana
Tras su cómoda victoria ante el Sámano, el club azulgrana encadena ya cuatro cursos seguidos ganando en la primera jornada y sin encajar gol
Segovia
Martes, 9 de septiembre 2025, 11:58
La Gimnástica Segoviana ha cogido la costumbre de empezar las temporadas con buen pie, una tendencia a la que se ha sumado el equipo que ... ahora dirige Iñaki Bea. El técnico vasco inició su periplo en el banquillo azulgrana con un cómodo triunfo en La Albuera ante el Sámano, siguiendo el ejemplo de las tres temporadas completas de Ramsés Gil como entrenador: como la victoria ante el recién ascendido desde la Tercera cántabra, todas arrancaron con tres puntos en el casillero y la portería a cero. Con contadas excepciones como la debacle del pasado invierno en Primera RFEF que desencadenó el descenso, los buenos comienzos han sido un anticipo de buenas temporadas.
El 3-0 ante el Sámano supuso la victoria más amplia de la Segoviana para iniciar una temporada en la última década. El resto de triunfos, lo más habitual en el que no en vano es el periodo más exitoso en la historia del club, fueron ajustados. Empezando por el que consiguió en Amorebieta el pasado mes de agosto el día de su estreno en Primera RFEF, cortesía de un partido muy físico decidido por un mano a mano de Davo, que le robó la cartera al central y firmó la primera de sus nueve dianas antes de poner rumbo en enero a Ibiza. Guiños del destino, Ramsés Gil comenzó el domingo su periplo como técnico del Real Unión en el mismo campo y el mismo resultado: 0-1.
Así que es también el cuarto curso que Ramsés arranca con victoria su cartilla. El año del ascenso, el 2023-24, lo logró en La Albuera en un partido que a la postre acabaría siendo decisivo para conseguir la promoción. Fue un triunfo de calidad ante el Numancia, el rival al que arrebató la plaza de ascenso directo en la última jornada, en la mejor actuación como azulgrana del irregular Dani Plomer, autor de un fenomenal gol en campo abierto para un 2-0 final. Si cada punto contó aquel curso para lograr la hazaña, lo mismo ocurriría el curso anterior, en el que la Sego también necesitó ayuda ajena en la última jornada para entrar en 'play off'. En aquella ocasión, los azulgranas ganaron al Atlético de Madrid B por 1-0, cortesía de un gol de Diego Gómez, el inicio de la mejor temporada de su carrera, con una docena de tantos.
Los aficionados azulgranas han tenido la oportunidad de descorchar temporadas en La Albuera solo tres veces en los últimos nueve cursos. El resto, fueron a domicilio, con algunos disgustos que se ahorraron. El más sonado fue el 4-1 con el que el Adarve dio la bienvenida a la Segunda RFEF en 2021 al equipo que entrenaba entonces Manu González, un campo lleno de malos recuerdos en el que los segovianos no han conseguido nunca la victoria. Aquel equipo terminó en manos de Ramsés salvando la temporada en un 'play out' a vida o muerte contra el Cerdanyola en Elda. El técnico madrileño también perdió en Zamora el arranque del curso 2019-20 por un contundente 3-0, un rival que marcaría también el desenlace de aquella temporada cortada por la pandemia, pues ascendería a su costa en Palencia en la final de una anómala fase de ascenso castellana.
En su defensa, Manu ganó sus otras dos puestas en escena. Lo hizo en Briviesca (1-2) en su primer partido como técnico principal de la Segoviana, el año después del último descenso de la entidad, un capítulo que terminó con eliminación en las semifinales de la fase de ascenso ante el Villarrobledo. Y lo hizo en casa de la Cebrereña (0-1) en la temporada del ascenso, la 2020-21, una victoria que detonó una secuencia de 16 seguidas. Curiosamente, otro ascenso azulgrana, el liderado por Abraham García en la temporada 2016-17, comenzó con cero puntos, fruto de la derrota de aquel equipo en Astorga por 3-1. Otro técnico que tampoco pudo estrenarse en el banquillo con victoria fue Luis Bertó, que no pudo pasar del 0-0 en La Albuera ante el Zamora en 2015, un curso que desembocó en la eliminación ante el Jerez de los Caballeros en la primera ronda del 'play-off' de ascenso. Por ahora, buen augurio para Bea. La primera piedra está ya puesta.
El club prepara un viaje de día completo para Valladolid
El primer desplazamiento de la temporada llevará el domingo a la Gimnástica Segoviana a Valladolid para medirse al filial pucelano a partir de las 12:00 horas en los Anexos del Estadio José Zorrilla. La entidad azulgrana ultima un viaje organizado que en principio partirá a las 9:00 horas de Segovia y volverá a las 19:00, aprovechando las fiestas en la capital para extender la jornada.
Si las trayectorias de la última temporada de la Segoviana en Segunda RFEF, la 2023-24, se repiten y todo desemboca en un mano a mano con el Numancia, los segovianos han arrancado el primer capítulo con ventaja, fruto de su victoria ante el Sámano (3-0) y del empate de los sorianos en Villaviciosa ante el Lealtad (1-1) en un duelo atropellado que empezaron perdiendo en el minuto siete para empatarlo pasada la media hora y no poder completar la remontada tras la roja al exgimnástico Óscar de Frutos al inicio de la segunda parte. Y eso que el cuadro asturiano, que ya entonces estaba con diez, terminaría con nueve. Ambos se enfrentaban a recién ascendidos y los de Iñaki Bea, que lideran provisionalmente la tabla, cosecharon dos puntos más.
Eso no quiere decir que falten aspirantes. Harán falta semanas para valorar hasta qué punto los márgenes de victoria son producto de virtudes propias o de debilidades ajenas, pero el Deportivo Fabril igualó el 3-0 ante el Burgos Promesas, otro recién ascendido que se vio superado. El único de los que ha dado el salto desde Tercera que se llevó los tres puntos fue el Real Oviedo B, que ganó 3-2 a la Sarriana, otro, el próximo visitante a La Albuera. Demostraron maneras el Real Ávila, que solventó su estreno en casa del Atlético Astorga (1-3), y el Valladolid Promesas, que sacó una victoria de oficio ante la UD Ourense (0-1). Otros dos ascendidos que se marcharon de vacío. El Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, fue el otro equipo en contar de tres, en casa ante el Marino de Luanco, que se quedó con diez a los 17 minutos. Los demás, sumaron de uno: Langreo, Coruxo, Bergantiños y Salamanca UDS.
