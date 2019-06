El árbitro para el partido entre el Cantalejo y el Claret de benjamines por insultos racistas Un niño juega con un balón de fútbol en un patio. / AFP Según el presidente del club briquero, Jesús María Sánchez, en el acta se refleja que aficionados rivales llamaron «puto negro» y «puto gordo» a algunos de los jugadores CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Sábado, 1 junio 2019, 22:00

El CD Cantalejo ha colgado en las redes sociales el anexo del acta arbitral del partido que le ha enfrentado este sábado contra el CD Claret. En él, el árbitro refleja n el apartado de otras incidencias que tuvo que parar el encuentro porque «los aficionados del equipo visitante se dirigieron» a algunos jugadores de lo locales con «insultos racistas». Tres de los benjamines, según la redacción del árbitro sufrieron las descalificaciones. En concreto, a dos de ellos les gritaron «puto negro» y a otro «puto gordo».

El presidente del CD Cantalejo califica de «vergüenza» lo que ha pasado en el terreno de juego, máxime siendo jugadores de entre nueve y diez años. Responsabiliza únicamente del incidente a la afición del equipo rival, ya que considera que «los chicos no tienen la culpa». Jesús María Sánchez se refiere en particular a los padres que suelen acompañar a sus retoños a los partidos y no cae en la generalización. «Son dos o tres, pero a lo mejor pueden involucrar a más personas, por eso hay que atajarlo».

Extracto del acta del partido en el que el árbitro refleja los insultos a jugadores del CD Cantalejo. / El Norte

Sánchez, que comenta lo ocurrido según la versión de otros miembros del equipo, «el árbitro ha oído esos insultos y ha parado el partido y luego se ha dirigido al delegado del Claret para que cesaran». «Han sido solo palabras, no ha habido hechos», agrega el presidente briquero, quien se queja de que no es la primera vez que ocurre en los campos pequeños y cuando juegan niños.

Pide la descalificación

Lamenta y critica la presión que los padres meten a sus hijos cuando se enfundan la camiseta y saltan al campo. «Solo quieren ganar, hay un exceso de competitividad y el fútbol es otra cosa, es hacer deporte y pasar un rato animando a los chavales». Jesús María Sánchez insiste en que ese ha de ser el papel de los padres en las gradas cuando van a ver jugar a sus hijos, el animar. «Todos quieren ganar, pero los propios chicos son conscientes de que eso no va a pasar siempre», comenta.

De hecho, el partido ha acabado con un cero a cuatro a favor de los visitantes, el Claret, que «nos han ganado religiosamente», asevera el presidente del CD Cantalejo sin adornos. Sin embargo, por ese comportamiento incívico de unos pocos aficionados cree también que el equipo colegial «tiene que ser eliminado» de la competición. Reitera que lo siente por los chicos, que «nos han ganado bien» y que no son responsables del desagradable incidente de los insultos reflejado en el acta por el árbitro.

La semana que viene ambos equipos juegan el partido de vuelta en campo del CD Claret. El presidente briquero espera que no se repitan los insultos de este sábado porque son actitudes «que no se pueden consentir».