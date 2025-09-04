La animadversión de vecinos, peñas y pandas acaba con los encierros en un pueblo de Segovia

Los encierros por las calles de El Espinar son ya historia. Las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Caloco no contarán con esta actividad ... en su programa tras las críticas recibidas durante las últimas ediciones. La animadversión de los vecinos, peñas y pandas ha propiciado que el Ayuntamiento de la villa decida organizar otro tipo de espectáculo taurino para sus fiestas.

En el año 2022, el Consistorio organizó por primera vez este novedoso acontecimiento que buscaba asentarse en el programa de actividades y dinamizar las fiestas con un nuevo reclamo, dentro de la apuesta por recuperar el esplendor taurino del que gozó El Espinar antaño. Las calles de San Rafael acogieron por primera vez un encierro que atravesó la avenida de Santa Teresa y el paseo Quintana.

Dos meses después fue el turno de El Espinar. La calle del Molinillo albergó el recorrido principal de un encierro que terminó con los novillos entrando por los corrales de plaza de toros. La expectación fue máxima en aquella primera edición que contó con corredores locales y muchos otros llegados desde municipios cercanos atraídos por la novedad. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar: novillos faltos de fuerza y un recorrido peligroso y difícil para los corredores.

En el año 2023 la expectación se redujo drásticamente y en los encierros de El Espinar tan solo participaron una veintena de corredores locales que acompañaron a los astados hasta la plaza, siendo imposible correr delante de los animales. Se sugirieron cambios en el recorrido, pero ninguno llegó a implementarse. La suelta de bueyes para niños fue el único momento en el que el recorrido se llenó de pequeños aficionados.

Tras las fiestas del año 2024, el Ayuntamiento comprobó que la iniciativa no había resultado tan exitosa como se pensó y decidió estudiar la manera de dejar de organizar esta actividad y recuperar la novillada del domingo para las fiestas de este año 2025. El problema se encontraba en el contrato firmado entre el Consistorio y la empresa organizadora. El acuerdo tenía una duración de cinco años para la organización de esta actividad con el empresario local Rafael Ayuso.

Las negociaciones han cuajado y el 14 de septiembre tendrá lugar una novillada sin picadores en la que actuarán Curro Muñoz y Pablo Jurado. Para la cita se han elegido cuatro novillos de la ganadería La Perla. Los más críticos no han tardado en expresar su disconformidad con el cartel. Estando todos de acuerdo en que los encierros debían acabarse, consideran que El Espinar merecía algo más para sus fiestas.