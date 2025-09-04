El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Encierros en El Espinar. E. R.

La animadversión de vecinos, peñas y pandas acaba con los encierros en un pueblo de Segovia

El Ayuntamiento da carpetazo y decide organizar otro tipo de espectáculo taurino

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:14

Los encierros por las calles de El Espinar son ya historia. Las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Caloco no contarán con esta actividad ... en su programa tras las críticas recibidas durante las últimas ediciones. La animadversión de los vecinos, peñas y pandas ha propiciado que el Ayuntamiento de la villa decida organizar otro tipo de espectáculo taurino para sus fiestas.

