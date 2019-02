La alianza de izquierdas sigue bloqueada en la viabilidad de unas primarias y en las listas Amada Peñalosa (Podemos) y Ángel Galindo (Izquierda Unida). / El Norte / A. De Torre El número uno de la candidatura a la Alcaldía de la capital continúa siendo un punto clave de discrepancia en la confluencia electoral de IU y Podemos CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Sábado, 9 febrero 2019, 21:48

El proceso de confluencia de grupos de izquierdas para concurrir a las próximas elecciones municipales del mes de mayo sigue «bloqueado». Este adjetivo calificativo lo han usado, cada uno por separado, el responsable de Organización de Izquierda Unida (IU), Ángel Galindo, y por la candidata de Podemos a las Cortes regionales, Amada Peñalosa. Ambas formaciones coinciden al menos en que la alianza a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, por el momento, no avanza. Desde el pasado 21 de enero no ha habido reuniones entre los tres partidos, incluido Equo, para tratar de limar las diferencias que los separan y armar un propuesta sólida y unificada, según ha apuntado el también concejal de IU.

El paréntesis en el que se ha quedado atrapado el proceso de confluencia se alarga en tiempo y el calendario deshoja los días y las semanas. Las formaciones son conscientes del paso del tiempo y de que esa tardanza pueda jugar en contra de los intereses electorales de las formaciones. El último movimiento que hubo fue el de Izquierda Unida, cuando en una comparencia pública propuso a Podemos celebrar unas primarias una vez estuvieran proclamados los candidatos de cada una de las formaciones. Y de ese proceso saldría la cabeza visible de cara a las elecciones. Este anuncio se produjo hace hoy diez días.

En principio, la idea no convenció a Podemos. Su portavoz en este proceso, Amada Peñalosa, asegura que ni las siglas moradas ni Equo han tenido noticias desde entonces de la iniciativa anunciada por Izquierda Unida «y unas primarias no se organizan en cinco días». Preguntada por el punto en el que se halla el intento de alianza, «tanto Equo como nosotros estamos a la espera de la propuesta técnica para estudiar la viabilidad de esas primarias». Sin embargo, «no se ha propuesto ninguna reunión» desde hace diez días, apostilla la representante de Podemos en las negociaciones.

Puertas abiertas

Ante este «bloqueo» en el que se ve sumida la confluencia, Amada Peñalosa sospecha que «Izquierda Unida no tiene de intención» de seguir adelante. De todos modos, la candidata a las autonómicas por las filas moradas insiste en que las puertas para que fructifique la alianza continúan abiertas. Por eso, no da fechas para empezar a plantear otras opciones que no sean la unión de fuerzas con IU y Equo.

En el trasfondo de este encallamiento también laten las discrepancias entre Izquierda Unida y Podemos sobre la confección de la listas electoral a la Alcaldía de Segovia. La primera aboga por que sea Ángel Galindo quien encabece la candidatura ya que ya atesora una experiencia en la corporación y se trata de una figura conocida por los ciudadanos. Podemos, sin embargo, quiere que sea Guillermo San Juan, recientemente proclamado aspirante al Ayuntamiento de la capital.