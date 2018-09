El alcalde de Cuéllar rechaza construir un auditorio «para una media de 60 o 80 espectadores» Una acutación musical en la sala cultural Alfonsa de Torre. / Mónica Rico García, crítico con el grupo que pide el proyecto, señala que la sala Alfonsa de la Torre solo llena el 6% de los espectáculos MÓNICA RICO Cuéllar Viernes, 14 septiembre 2018, 12:48

Una decena de asociaciones cuellaranas presentaban en agosto al Ayuntamiento de Cuéllar casi 1.500 firmas para solicitar que estudiara la construcción de un auditorio en la localidad, dada la falta de salas con las condiciones adecuadas para poder formar parte de la Red de Circuitos Escénicos de Castilla y León o para la celebración de otro tipo de actividades culturales. No ha sido la única iniciativa del movimiento asociativo, que en las últimas semanas se ha reunido en varias ocasiones para acordar medidas que se llevarán a cabo en los próximos meses.

Ante esta petición, el alcalde, Jesús García, ha aclarado las posibilidades de construcción de un centro de esas características en la villa- García considera que con la entrada en escena de este movimiento asociativo «el populismo se instala en nuestro municipio». La iniciativa, afirma, entra dentro de la lógica «estando próximas las elecciones». El alcalde recordó que el Ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones para intentar tener «un espacio cultural amplio, llamémoslo teatro, auditorio o como más convenga». De hecho, se redactó un anteproyecto con una memoria valorada de obra civil que tenía un coste de unos siete millones de euros, que se presentó en el año 2008 ante la Junta de Castilla y León.

Debido a lo elevado del coste, se realizaron algunas modificaciones, con lo que se consiguió reducir el coste hasta los cuatro millones de euros, según explicó el alcalde, quien recalcó que en esa época «estábamos en los años en que la Administración autonómica canceló todas las inversiones para intentar controlar el déficit impuesto por el Gobierno central». Pese a ello, «este Ayuntamiento nunca dejó de luchar por este proyecto», subrayó García. «Entre medias surgió el Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero» y con esa subvención «conseguimos construir la sala cultural Alfonsa de la Torre, en un local diseñado para este cometido, con una inversión de 650.000 euros», destacó el alcalde.

García alabó esta sala, de la que destacó« sus dimensiones, aislamiento, instalaciones y acústica», lo que permite, «con un gasto de mantenimiento razonable, tener más de 100 actividades en los ocho meses de apertura anuales: cine, conferencias, conciertos, teatro, exposiciones, etcétera». No obstante, señaló que la sala solo completa su aforo en el 6% de los espectáculos que ofrece.

Además, el regidor se preguntó si hay algún municipio de características similares a Cuéllar «con una programación cultural tan amplia», labor de la Concejalía de Cultura, que alabó. También argumentó que «existen obras faraónicas en las que, por sus dimensiones, los gastos de mantenimiento no son asumibles», y se cuestionó si se puede imaginar una sala de gran formato «con una asistencia de media de entre 60 y 80 personas» , que son las que se registran en la actualidad. «Seguramente, esto sería un mal uso del dinero público», subrayó.

Además de trasladar la reivindicación« a la opinión pública», el alcalde de Cuéllar considera que sería interesante que a esa idea «se le pongan cifras y formas de financiación, porque de lo contrario es populismo puro y duro, algo tan habitual en estos tiempos». A juicio del alcalde, cualquier proyecto que no va acompañado de un estudio económico «carece de importancia».

El alcalde hizo hincapié en que en el año 2007, cuando entraron a gobernar, en Cuéllar no existía ningún local para actividad cultural, por lo que se utilizaba el centro parroquial, mientras que en la actualidad Cuéllar cuenta «con la biblioteca, que ya es municipal, la sala cultural Alfonsa de la Torre, Tenerías y Ronda de San Bartolomé». También apuntó que en aquella época no existían actividades culturales a lo largo del año, «pero lo más chocante es que no hubiera reivindicación por este colectivo que lidera este movimiento», ironizó.

Para García, en los momentos actuales sería «muy complicado, por no decir imposible», que una administración cofinanciase con el Ayuntamiento un proyecto de estas características. Además, señaló que la participación municipal, que se situaría en torno a un 40%, estaría condicionada a la regla del gasto y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La reivindicación para la construcción de un auditorio ha contado con el apoyo del Partido Socialista e Izquierda Unida. Los procuradores socialistas han registrado en las Cortes una Proposición No de Ley para pedir la implicación de la Junta de Castilla y León en la construcción de esta infraestructura con el argumento de que«el edificio cultural más importante y de mayores dimensiones es la sala Alfonsa de la Torre, que cuenta con 200 butacas, 120 de ellas con visibilidad completa y el resto con reducida debido a unas columnas». Por su parte, la concejala de Izquierda Unida, Montserrat Sanz, señala que «parece mentira que en el pueblo más grande de la provincia los niños tengan que irse a Cantalejo a ver el teatro».