Las águedas de Cuéllar abren su festividad con teatro solidario

Las aguederas cuellaranas se encuentran ya ultimando los preparativos para festejar el día grande de su fiesta, que se celebrará el próximo domingo. Los actos programados por la cofradía de Santa Águeda comenzaron el pasado fin de semana con un acto solidario a favor de ... la asociación GNAO1 España, en colaboración con el Ayuntamiento de la villa.

El acto consistió en una obra de teatro que logró completar el aforo de la sala cultural Alfonsa de la Torre. La compañía de teatro aficionado Cardalalana, dirigida por Álvaro Fraile, con raíces cuellaranas, puso en escena la última función de su obra 'Qué no me caso', una divertida comedia de enredo con una boda de fondo que no llegó a celebrarse. Con su puesta en escena para el público cuellarano se consiguió una recaudación de más de 600 euros que se destinarán a la Asociación GNAO1 España, de la que forma parte la familia de María Yuste, una niña cuellarana con una enfermedad rara, una mutación en el gen GNAO1.

Las actividades de la cofradía continuarán a lo largo de los próximos días, cuando darán inicio las actividades litúrgicas que tendrán lugar en la iglesia del Salvador, epicentro de las actividades, pues es el templo que alberga la imagen de Santa Águeda, en cuyo honor se celebrarán las novenas los días 6, 7 y 8 de febrero a las 17:30 horas. Además, el sábado, tras finalizar la eucaristía, las socias disfrutarán de la tradicional chocolatada.

El día grande de la festividad de Santa Águeda este año se traslada al domingo 9 de febrero. Fue hace unos años cuando se decidió realizar el grueso de las celebraciones el fin de semana más cercano a la festividad con el fin de que el mayor número de personas pudieran participar en las mismas. Además, también se busca dar cabida a las generaciones más jóvenes. En esta ocasión se abrió la posibilidad de realizar las celebraciones el 2 de febrero, si bien en esa jornada la fiesta coincidiría con la celebración de Las Candelas, por lo que se optó trasladarlo al domingo posterior.

Las actividades el domingo comenzarán con la recogida de la mayordoma en su casa y el tradicional paseo hasta el edificio de la Casa Consistorial, animado con la música de la dulzaina y el tamboril. En torno a las 11:45 hora se producirá la entrega del bastón de mando de parte del alcalde, Carlos Fraile, a la mayordoma de este año, Selene Callejo Llorente. La comitiva partirá después hasta la iglesia del Salvador, donde tendrá lugar la misa en honor a Santa Águeda. A continuación, las calles del barrio del Salvador se vestirán de fiesta para albergar la tradicional procesión con la imagen de la santa.