El TSJ admite el recurso de Ciudadanos que puede dar un vuelco en el Ayuntamiento de Segovia

La constitución de la Corporación se retrasa hasta el 5 de julio

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha admitido a trámite el recurso de Ciudadanos contra el resultado del escrutinio electoral en tres mesas de Segovia capital, lo que de entrada obliga a aplazar tres semanas, hasta el 5 de julio, la constitución del Ayuntamiento, prevista para el 15 de junio. Son 26 los votos que separan a Ciudadanos de arrebatar un concejal al PSOE, por lo que, de prosperar la reclamación, el grupo que encabeza la alcaldesa en funciones, Clara Luquero, se quedaría con nueve escaños, los mismos que el Partido Popular. De esta forma, podría haber un vuelco en la relación de fuerzas en la nueva Corporación. Contra la resolución del TSJ cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días.

El comunicado de Ciudadanos anunciando su reclamación fue escueto. Lo hizo público el viernes por la tarde y decía en cuatro líneas que había presentado «un recurso de oposición a la proclamación de electos publicada el 4 de junio de 2019 en relación a las Elecciones Municipales del 26 de mayo de Segovia» y que «las alegaciones presentadas están motivadas en posibles errores en el escrutinio de algunas mesas electorales de la circunscripción de Segovia. El recurso se ha registrado ante la Junta Electoral de Zona de Segovia que, a su vez, ha dado traslado del mismo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos». Alfonso Martín, secretario de Acción Institucional de Cs, precisó que «la decisión es del partido de Segovia», obedece a que en el escrutinio «se han visto cosas presuntamente extrañas» y, evidentemente, a que su objetivo es «tratar de conseguir el cuarto concejal». La concejala electa de Cs y candidata a la Alcaldía, Noemí Otero, manifestó el viernes sobre el recurso que con su interposición «queremos que cada uno de los votos esté donde tiene que estar. Ni más ni menos».

Clara Luquero anunció este fin de semana que seguirá negociando con los otros grupos de concejales electos que pueden permitirle gobernar de nuevo en Segovia, Izquierda Unida y Podemos. Cree que es lo que tiene que hacer a la espera de lo que decida la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) sobre el recurso electoral que ha presentado Ciudadanos. Es indudable que el recurso cambia el calendario, y abre la posibilidad de que la segunda fuerza, el Partido Popular, pueda negociar con Ciudadanos con la hipótesis por delante de que la formación naranja puede obtener el cuarto concejal, que sumaría con los de los populares la mayoría absoluta. Pero a la alcaldesa en funciones no le queda otra que esperar y «seguir trabajando».

La candidata socialista a renovar la Alcaldía conoció el recurso de Cs a última hora de la tarde del viernes y por un mensaje en el teléfono. En una primera valoración, comentó ayer que «el recurso lo va a dirimir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y nosotros no tenemos nada más que decir. Nosotros pensábamos que estaba todo muy claro ya porque el error que se produjo en una mesa del colegio Villalpando, un error humano, se corrigió, se solventó y estaban proclamados oficialmente los resultados electorales». Aunque asume que es legítimo el recurso: «Ahora hay un partido que no está satisfecho y lo pone en cuestión, pues que diriman los tribunales».

A la espera la decisión del tribunal, Luquero afirmó que «yo quiero que los resultados sean los que son, no me planteo ser alcaldesa si no tengo el número de votos que respaldan que lo sea y si hay algo que clarificar que se clarifique». Ahora bien, la alcaldesa en funciones seguirá negociando. «Nosotros tenemos que seguir trabajando en función de unos resultados oficiales, vamos a seguir manteniendo las reuniones intentando llegar a un acuerdo que le dé más estabilidad al gobierno municipal, que es nuestra responsabilidad como fuerza más votada. Si en este proceso algo cambia, lo iremos viendo, pero hay que seguir trabajando».