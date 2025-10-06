«Nos tenemos que adaptar, lo importante es que la resonancia se haga»

El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada, apoya el turno nocturno para la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital General como ... una forma de «optimizar recursos», un fin para el que pone sobre la mesa la colaboración con la sanidad privada. «Lo importante es cuidar la salud de los ciudadanos; cuantos más medios haya disponibles, mucho mejor». Un nuevo contexto, el del avance de la medicina a través de pruebas de las que puede beneficiarse una población cada vez más amplia, que implica una flexibilidad de hábitos. «Nos tenemos que adaptar, como hacemos con otros horarios intempestivos y tampoco pasa nada. No veo que sea el mayor de los problemas. Lo importante es que la resonancia se haga».

Estrada, neumólogo, una de las áreas que más dependen de las resonancias, pone en valor la importancia estratégica de los radiólogos. «En las tasas de reposición de profesionales, la radiología no es de las más deficitarias, pero a lo mejor son necesarios más radiólogos. El número de pruebas aumenta exponencialmente porque han mejorado mucho los métodos de imágenes», subraya.

«Un problema de radiología afecta a todas las áreas porque la inmensa mayoría las necesitamos»

La previsión es que siga haciéndolo por el avance de la tecnología. «Salen nuevos modelos de resonancia o se utilizan en áreas como la próstata. Cada vez ayudan más a los médicos porque ha mejorado mucho la precisión». Y porque los pacientes cada vez viven más, lo que aumenta el número de candidatos a utilizarla. «Una de las razones por las que crece la esperanza de vida en este país es la asistencia sanitaria que hay. Podemos discutir las carencias, pero es un sistema universal y equitativo que otros países no tienen. Y la resonancia es una técnica que ha ayudado a aumentar la supervivencia de los ciudadanos». Un factor que es a la vez causa y consecuencia, pues esos pacientes mayores son cada vez más susceptibles a enfermar y a necesitar la prueba.

Los especialistas que solicitan resonancias en Segovia dependen diariamente de ellas. «Si necesitas una prueba radiológica, tienes que estar pendiente para que no se retrase la cita. Todo lo que surja, cuanto antes se haga, mejor. Hay enfermedades que no son 'demorables' y para otras se puede manejar un tiempo más razonable». Estrada subraya que las urgentes «sí se hacen en tiempo y forma».

Con todo, el resto también cuenta. «Aunque no sea prioritaria es importante que se haga cuando el médico lo indique. Un problema de radiología afecta a todas las áreas porque la inmensa mayoría las necesitamos. Hay especialidades más autosuficientes como la oftalmología, pero otras como neurología dependen mucho de las imágenes».