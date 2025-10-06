El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada. Antonio de Torre

«Nos tenemos que adaptar, lo importante es que la resonancia se haga»

El presidente del Colegio de Médicos de Segovia señala que la imagen diagnóstica «ha ayudado a aumentar la supervivencia»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:39

Comenta

El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada, apoya el turno nocturno para la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital General como ... una forma de «optimizar recursos», un fin para el que pone sobre la mesa la colaboración con la sanidad privada. «Lo importante es cuidar la salud de los ciudadanos; cuantos más medios haya disponibles, mucho mejor». Un nuevo contexto, el del avance de la medicina a través de pruebas de las que puede beneficiarse una población cada vez más amplia, que implica una flexibilidad de hábitos. «Nos tenemos que adaptar, como hacemos con otros horarios intempestivos y tampoco pasa nada. No veo que sea el mayor de los problemas. Lo importante es que la resonancia se haga».

