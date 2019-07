12.000 personas bailan a ritmo de country en Riaza El público llena el recinto en uno de los conciertos del Huercasa Country Festival. / Juan Pérez Fajardo El público vibró con la actuación del texano Hayes Carll, una de las estrellas del festival EL NORTE Segovia Martes, 9 julio 2019, 12:57

El Huercasa Country Festival que se celebra en Riaza cerró ayer su sexta edición con 12.000 asistentes, 2.000 más que el año pasado, según sus organizadores, que destacan la consolidación de la apuesta por una cita de música americana donde prima el ambiente familiar y la vida sana. El maíz dulce asado, los sombreros de 'cowboy' y las botas de vaquero sembraron a lo largo de los últimos tres días el recinto y las familias pudieron disfrutar de la propuesta musical, la comida sana y el buen ambiente en un escenario relajado y acogedor, ubicado en plena naturaleza, informa Ical. El sábado, el festival congregó a más de 5.000 personas gracias al tradicional 'Country & Western Dance' y la actuación de Badlands en la Plaza Mayor de Riaza, con más de 2.000 personas bailando.

La segunda jornada de música en vivo arrancó con la actuación de la HFC All Stars Band, capitaneada por Jeff Espinoza, y que contó con la participación de más quince músicos de diferentes formaciones. La banda ofreció un repertorio recogido en el disco 'HCF Country & Western Dance' que se puso a la venta en los puestos de 'merchandising' del festival. Tomaron el relevo en el escenario Chuck Mead & The Grassy Knoll Boys, quienes ofrecieron una actuación apasionada y llena de matices haciendo un recorrido por su discografía basada en el 'country honkey tonk'.

Los ritmos eclécticos de este estilo musical que nació en el sur y el oeste de Estados Unidos tras la fusión de los ritmos folclóricos de los emigrantes californianos estuvieron representados por The Long Ryders, que presentaron su nuevo disco 'Psychedelic Country Soul', editado en 2019 tras más de 30 años sin sacar material nuevo, completando su actuación con uno de sus hits más celebrados 'Looking for Lewis & Clarke'.

Para cerrar la jornada del sábado, el texano Hayes Carll, una de las figuras más importantes de la nueva escena country americana, ofreció un recital en el que demostró que se encuentra en su mejor momento. Con su reciente lanzamiento 'What It Is', Carll se consolida como el artista con mayor crecimiento exponencial dentro del country rock ocupando el número 1 en la Americana Radio Album Chart desde hace semanas.