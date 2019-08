Los veteranos legionarios denuncian a Amenábar por plagio Alejandro Amenábar, en un momento del rodaje de 'Mientras dure la guerra' en Salamanca. / LAYA Aseguran que el cineasta copió para su guión un texto literario del escritor republicano Luis Portillo sobre el altercado entre Millán Astray y Unamuno en el Paraninfo en 1936 RICARDO RÁBADE / WORD Sábado, 24 agosto 2019, 12:03

La Plataforma Patriótica Millán Astray ha remitido un escrito de protesta al Instituto de laCinematografía y de las Artes Visuales del Ministerio de Cultura, en el que denuncian que AlejandroAmenábar cometió un presunto plagio para la producción de su película 'Mientras dure la guerra', un largometraje del que se rodó una parte en Salamanca en la primavera de 2018. Los veteranos legionarios solicitan a las autoridades ministeriales la apertura de un expediente a Amenábar y a su productora por el plagio cometido y que devuelvan la subvención de 1,4 millones que recibieron para la película.

La plataforma sostiene que el guión de 'Mientras dure la guerra' no es original, ya que parte del mismo fue copiado «de un texto literario creado em el año 1941 por Luis Portillo, exiliado del Frente Popular en Londres tras la Guerra Civil». Según reiteró la plataforma, el guión de Amenábar recrea «un texto que es un documento propagandístico y politizado de un exiliado».Las pruebas se basan en «la localización de ocho evidencias de plagio de dicho texto, identificados en los trailers oficiales y disponibles de dicha película en Internet, donde se acredita que el texto original de la cinta subvencionada es de Luis Portillo, contenida en el relato 'Unamuno's Last Lecture', que se publicó en inglés en el número de diciembre de 1941 de la revista 'Horizon (a Review of Literature and Art, 1941'».

La denuncia del plagio se fundamenta en «la definitiva investigación del reputado historiador Severiano Delgado reflejada en su artículo científico 'Arqueología de un mito: el acto del 12 de octubre de 1936', y que recoge las falsedades y mitos creados por Luis Portillo en 1941 (cinco años después de los hechos) sobre el mitificado enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray en la Universidad de Salamanca en 1936». Dicho estudio fue publicado justo cuando se estaba grabando la película de Amenábar en mayo de 2018 en Salamanca.

Los veteranos legionarios puntualizaron que lamentaban «haber dado este paso» al que se vieron obligados por el «plagio notorio» de la película, pero lo hicieron «para defender la memoria» el general y fundador de la Legión, José Millán Astray. La plataforma culpó también al afamado cineasta de ser el responsable de esta situación, dado que intentaron contactar con él para «ofrecerse gratuitamente como asesores, precisamente para evitar situaciones de plagio y mentiras como la denunciada, propuesta que fue respondida por un silencio que ahora vemos que encubría un plagio de escándalo». Además, la plataforma subrayó que 'Mientras dure la guerra' debería haber quedado descartada de participar en los Festivales Internacionales de Cine de Toronto y de San Sebastián ni tampoco haber sido preseleccionada como candidata de España para los Oscar de Hollywood, dado que es «el plagio de un fake».