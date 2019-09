FÚTBOL - Segunda B Unionistas estrena su casillero de puntos con una trabajada y sufrida victoria ante el Haro (2-1) Los jugadores de Unionistas celebran uno de los goles ante el Haro. / Manuel Laya Los goles de Ribelles y David Grande, de penalti, en la primera parte son suficientes para derribar a un conjunto riojano que recortó diferencias en la segunda mitad JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 15 septiembre 2019, 13:59

Por fin llegó la primera victoria de la temporada para Unionistas. Ha sido en la matinal de este domingo, en la cuarta jornada y tras encajar tres duras derrotas en el arranque liguero. El equipo de Roberto Aguirre se ha impuesto por 2-1 al Haro Deportivo, conjunto riojano recién ascendido de la Tercera División, para poner los primeros puntos del curso en su casillero que frenan de esta forma las críticas y dan confianza para afrontar el futuro con mayor optimismo. Un optimismo que creció a partir de la media hora de juego, porque esos primeros 30 minutos solo aumentaron las dudas en Las Pistas, un campo que en algunas zonas presentó 'huellas' de la fuerte lluvia de la noche previa en Salamanca. Pero a en el 33 con el tanto de Ribelles todo cambió para los locales, que además pusieron tierra de por medio a los cuatro minutos con el tanto de penalti de David Grande. Con la confianza de los goles pudo crecer Unionistas y afrontar la segunda parte mucho más cómodo.

Roberto Aguirre repitió el mismo once que cayó la semana previa ante el Alavés B incluyendo a Javi Navas, que se probó en el calentamiento previo de las molestias de Vitoria, para medirse a un Haro Deportivo ascendido desde la Tercera División la pasada campaña y que llegaba a Las Pistas con todos los resultados posibles conocidos en las tres primeras jornadas y 4 puntos e el casillero. El partido era sin duda una examen especial para la defensa tras la sangría de goles de las primeras jornadas. El campo no estaba aen las mejores condiciones por las intensas lluvias de la noche previa y en algunas zonas de las áreas los charcos eran notables.

El equipo charro trató de llevar el peso del partido desde el inicio pero era evidente que Unionistas no estaba cómodo con el balón con la única opción del pelotazo largo hacia Carlos de la Nava para que el charro lo bajara e intentara abrir a las bandas, especialmente a las derecha para Javi Navas porque Romero no tocó el balón hasta el minuto 20. Mientras tanto el Haro se sentía cómodo robando en la zona de tres cuartos y probando a Brais desde fuera del área en tres disparo ya en el minuto 23 hasta que sonó cantado por la grada el himno de la UDS. Los centrales no transmitían seguridad en sus acciones, mal posicionados en ocasiones, y así al equipo de Aguirre le costaba salir del campo propio con muchos jugadores. El cuarto disparo del Haro, en esta ocasión de Joseba García, buscando el palo contrario desde la derecha, ya fue mucho más peligroso levantando el 'uy' desde la grada. Pasada la media hora un cada vez más incómodo Unionistas disparo desde 30 metros por medio de Portilla muy desviado. Escaso y pobre balance para los locales que ni por fuera ni por dentro generaban.

Todo cambia a partir del 30

Pero a raíz de ahí todo cambió con una contra. Balón largo desde el área propia que David Grande le gana al central para plantarse manao a mano con el portero pero cuando se disponía a encarar al meta el último control se le va largo y el disparo, con Elías ya encima, lo estrella el punta en el portero del Haro. Fue el primer serio aviso, porque en la siguiente acción Ribelles abrió el marcador tras un lejana falta botada por Portilla que el medio cabeceó a gol con potencia.

Y como si de un 'deja vu' se tratara, en el 36 de nuevo contra de los locales de David Grande, que se planta solo ante el portero para ser derribado por un central riojano. Penalti y el propio delantero bate al meta del Haro para poner el 2-0 engañándole por completo en su lanzamiento. Los de Aguirre se fueron al descanso con este marcador sintiéndose ahora sí más cómodos a la contra.

Estaban los dos equipos desperazándose del descanso sin cambios en ambos cuando David Grande se encontró con la opción accidental de poner el 3-0 en el 48. Centro lateral, 'canta' el portero del Haro y el punta charro se la encuentra en el área pequeña y remata casi sin querer fuera.

Unionistas, ahora sí, se encontraba cómodo en el partido. Con el marcador a favor y con un Haro sorprendentemente retrasado a pesar del 2-0 en contra, se vieron hasta algunos buebnos minutos de juego cuando Portilla y Carlos de la Nava pudieron combinar.

Todo estaba aparentemente controlado pero en el 62 el Haro Deportivo recortó diferencias por medio de Mikel Bueno con un permisivo Pedro López llegando tarde a su marca. Había comenzado ya Aguirre a mover el banquillo, justo antes del gol Garrido por Grande -con tarjeta- y poco después Matthieu por el 'tocado' Javi Navas. Por último, Guille por Álvaro Romero.

El partido entraba en otra dimensión porque cualquier despiste o acción aislada del Haro le podía costar muy cara a un Unionistas mucho más asentado y firme en el campo. Garrido tuvo que emplearse a fondo en el 81 sacando un balón tras una falta coglada por el Haro para evitar el remate de un solitario rival. Cada vez que los riojanos pasaban de la medular se le encogía el pecho al aficionado de Las Pistas. Al final, la escuadra Aguirre pudo solventar las últimas intentonas la última ya con el tiempo cumplido con el remate de cabeza de Pan a las manos de Brais. Al final, sufridos primeros tres puntos para los de Aguirre esta temporada.