«Este tipo de ferias son muy importantes, no solo para el pueblo sino para toda la zona» Pedro Sánchez, alcalde de Lumbrales, se despide del cargo en esta legislatura. / LAYA LUMBRALES Hace ocho años, de la mano del primer edil, el Ayuntamiento decidió encargarse de la organización de unas ferias que cada año van a más RO LUMBRALES Martes, 14 mayo 2019, 19:13

Hoy, festividad de San Isidro, Lumbrales se convierte en el centro de la comarca con la celebración de sus dos tradicionales certámenes: la antiquísima Feria Ganadera y de Maquinaria y la XXIV Feria Agroalimentaria Multisectorial y Transfronteriza. Son las últimas ediciones que se celebran con Pedro Sánchez como alcalde de la localidad.

–¿Cómo se presentan las ferias de este año?

-Muy favorables. He insistido con todos y cada uno de los participantes que me gustaría que cerráramos este ciclo en el que he permanecido en el Ayuntamiento con un broche de oro que, lógicamente, significa aumentar las siete ediciones anteriores que hemos tenido; podemos decir, con orgullo y satisfacción, que así ha sido.

-Antes de llegar a la Alcaldía, estas ferias no las organizaba el Ayuntamiento.

- Anteriormente las venía organizando una empresa privada, a quien se lo encomendaba el Ayuntamiento y en mi primer año en la Alcaldía insistían en que las organizaban ellos, porque no solo consistía en montar los estands y corrales, sino que había que llenarlos. Pero decidimos organizarlas y los vecinos consideraron que los resultados superaban a los de años anteriores. Poniendo interés, entrega, preocupación y sobre todo relación con el personal, se consiguen los objetivos que te propones, porque somos compresivos en la forma que tenemos de corresponder y esa misma correspondencia es la que tienen todos y cada uno de los ganaderos para complacernos en esa petición; y también para dar a conocer sus ganaderías y realzar todo lo que conlleva ese 'modus vivendi' de los pueblos.

«Las ferias son muy diferentes; lógicamente llama más la atención la ganadera»

-¿Destaca alguna más que la otra?

-Son completamente diferentes. Lógicamente llama más la atención la ganadera, aunque también cuando coincide en día festivo tiene más influencia de personas y, como consecuencia, mucha más ventas la Agroalimentaria.

-¿Hay algún estand de Portugal?

-Sí, siempre vienen. Tenemos buena relación y existe una complementación de actividades en relación con esa cercanía que tenemos.

-¿Se le ha dado mayor realce en estos últimos años a las ferias?

-Es algo tradicional y siempre se ha mantenido, pero siempre el que viene detrás debe de superar al que con anterioridad ha estado en un puesto. Igual que los hijos tienen que tener una obligación de superar a los padres; en todos los cargos, la persona que releva a otra tiene que superar al anterior.

-En la Agroalimentaria, ¿qué productos hay?

-Hay de todo, alimentación, vestuario, artesanía en general y este año se desarrollarán unos talleres de alfarería para todas las personas que quieran participar en ellos.

-¿Este tipo de ferias son muy importantes para un pueblo como Lumbrales y también para toda la comarca?

-Yo creo que para todos. Se da esa vivacidad y sobre todo también desde el punto de vista de la relación humana; siempre hay una proyección en ese sentido y, lógicamente, intercambios de los conocimientos que todo el mundo tiene respecto a ese sector que reitero es fundamental en el desarrollo de la vida y de la economía de los pueblos.

-¿Y cómo está la economía de Lumbrales actualmente?

-En general está bien, aunque lo que pretendemos es que todo esté mejor; lo que sucede es que la generalidad de los habitantes de Lumbares, como el resto de los pueblos, ya vamos siendo bastante mayores. Además, quizás no hay excesiva iniciativa, porque no es tan fácil establecerlas en la zona, con todos los costes que conlleva y la falta de disponibilidad para hacer frente a los mismos y luego con la incertidumbre de la implantación que puede tener el llevar a cabo alguna otra actividad u otra empresa o negocio por las circunstancias que concurren.

«Dejo la Alcaldía muy satisfecho por todo lo realizado y por la buena relación con los vecinos»

-Después de ocho años al frente de la Alcaldía, no se presenta a la reelección. ¿Qué balance puede hacer de estas dos legislaturas?

-Yo creo que un balance positivo. Se han liquidado las deudas que había y se cuenta con un superávit considerable, que posiblemente nos permita finalizar una de las obras de mayor calado y necesidad para el pueblo, que es terminar una tercera residencia municipal, para la que ya en el pleno se han aprobado 480.000 euros.

-¿Habría tres residencias?

- Sí, hay una de la Diputación, otra municipal, que la regenta una empresa privada. Y luego estará ésta tercera que, además, la necesitamos, ya que hay bastantes vecinos del pueblo que están en residencias de otros pueblos y también otros vecinos que viven en Lumbrales y que están solos, por lo que si esta residencia se abre, pues se integrarían en ella en lugar de tener esa soledad permanente.

-De todo lo realizado, ¿de qué se siente más satisfecho?

-Diría que de todo. Satisfecho de esa entrega, de esa preocupación que se ha tenido, de lo que se ha conseguido. Tenemos que reconocer que no todo siempre es apreciado por todos los vecinos; y de la misma forma diría el no ser altruista y la percepción de mejoras. La verdad es que me marcho muy satisfecho y también por la buena relación que ha existido con los vecinos y el interés por superarnos cada día.

-De todo lo que han hecho durante estas dos legislaturas, ¿cuál es lo que más satisfacción le ha producido?

-Creo que todo, porque todo tiene que darnos satisfacción, porque para mí no hay obras mayores ni menores, sino que todo tiene sus características, cada actuación tiene su modalidad y lo importante es poner ese interés para conjuntamente complementarse todo y propiciar una vida más adecuada y más feliz para todo el mundo. Y una cosa transcendente, aunque no tiene una incidencia directa el Ayuntamiento, es la natalidad que ha habido en los dos últimos años; ahora mismo hay una guardería a la que asisten 19 niños y el pasado curso llegó a tener 24.

- ¿Le gustaría añadir algo?

-Un agradecimiento general a todo el mundo, tanto a los vecinos como a las instituciones, principalmente la Diputación y la Junta de Castilla y León. Es lo fundamental, esa participación directa y ese interés de entendimiento y de cooperación para conseguir el mejor ambiente en el desarrollo cívico-social.

- ¿No le apetecía continuar al frente del Ayuntamiento?

-Apetecer sí, pero todo tiene su lugar y su tiempo. Creo que ahora debo dedicar más tiempo a la familia del que he dispuesto hasta ahora.