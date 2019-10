Las tecnologías de la información, factor determinante contra la despoblación Ledesma es una de las localidades de la provincia salmantina que han acogido las actividades del proyecto del Colectivo Khora. / WORD Un estudio sociológico del Colectivo Khora analiza cómo son los pueblos del nordeste salmantino, sus necesidades y los factores que pueden fijar población ROSA M. GARCÍA / WORD Domingo, 20 octubre 2019, 18:09

La mayoría de los municipios rurales, concretamente 318 municipios (el 87,84%) pierden población; hay un descenso continuado de nacimientos y elevadas tasas de mortalidad, debido al alto grado de envejecimiento de la población; el saldo migratorio es negativo, existe un índice de masculinidad muy elevado, más de la mitad de la población es inactiva -elevada tasa de dependencia-, hay una escasa participación ciudadana, muchas carencias de servicios públicos sociales, sanitarios y educativos, una brecha digital... Así son los pueblos de la provincia salmantina, concretamente los 99 de la zona nordeste objeto del estudio sociológico 'Diagnóstico sociolaboral de los diferentes municipios y sus iniciativas participativas', realizado por Lara Willmott, del Colectivo Khora, dentro del proyecto 'Laboratorio rural: inserción sociolaboral en el medio rural'.

El objetivo ha sido «estudiar cuáles son los principales factores que influyen que en la fijación de la población en el medio rural, viendo qué necesidades tiene la población».

A través de un completo estudio se conocen los cambios demográficos, la situación sociolaboral, la participación social y los principales yacimientos de empleo, entre otros aspectos. Y «hay muchas conclusiones», señala Willmott. «Cosas que tienen que ver más con cuestiones macroeconómicas que se escapan a los propios municipios, como la necesidad de más empleo, de conciliación de la vida familiar, la problemática digital, no hay acceso a internet o es limitado en muchos municipios». Los jóvenes «también dicen que ven a sus pueblos como fuera y eso dificulta el que se queden». El transporte, apunta, es otra de las carencias, así como el que «la población se pueda implicar más en las decisiones de los municipios pequeños; hay posibilidades de participación, pero no se aprovechan o no están informados muchas veces de las cosas que podrían estar haciendo». En este sentido, alude a las asociaciones de mayores y de mujeres, que «son las que más potencia tienen en los pueblos, pero también están envejeciendo mucho y no hay relevo generacional; por lo que hay que buscar más implicación de la edad media y joven en las actividades que se organizan en los pueblos».

Otro de los objetivos del estudio es desarticular la visión estigmatizada del medio rural salmantino. «En general, también se busca la desmitificación de lo rural como únicamente agrario y ganadero, ya que hay muchas cosas que se están haciendo en el entorno rural más allá de la agricultura y la ganadería y además hay muchas posibilidades». El informe recoge yacimientos de empleo relacionados con el «teletrabajo, por ejemplo, las posibilidades en cuanto a nivel de servicios itinerantes para población mayor o servicios sociosanitarios; hay muchas posibilidad en cuanto a fisioterapia, podología, servicios sanitarios itinerantes, etc.».

El estudio es, explica, « una manera de conocer realmente lo que la gente necesita. No solo desde la teoría y análisis, sino ver qué es lo que falta que hagamos; las carencias y por dónde tirar para solucionarlas».

Más servicios públicos

En definitiva, «es necesario un despliegue territorial de servicios públicos en nuestro medio rural. Hacen falta políticas que respalden los derechos sociales y el acceso en igualdad de condiciones a los servicios por parte de la población que reside en las zonas rurales: infraestructuras de comunicación, servicios sanitarios, educativos y sociales... Además, las tecnologías de la información son «un factor determinante para luchar contra la despoblación». El estudio completo está en colectivokhora.es

Aparte de las conclusiones del estudio, comenta Willmott, «lo que hemos visto es que hay que darle continuidad a los proyectos y que no sean meramente temporales; además, falta más coordinación entre las entidades que estamos trabajando en el medio rural para unir fuerzas, que es de lo que se trata al final, de ayudar a la gente que lo necesita y que todo esto revierta realmente en la población que vive en los pueblos, que no se quede meramente en un papel».