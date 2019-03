Ana Suárez dimitirá el lunes tras la victoria de Silvia Clemente en las primarias de Ciudadanos Ana Suárez, concejala de Ciudadanos. / WORD La edil, que era una firme defensora de la candidatura de Francisco Igea, se dará de baja también del partido RICARDO RÁBADE / WORD Sábado, 9 marzo 2019, 18:19

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, ha anunciado que presentará este próximo lunes su dimisión como edil y se dará de baja también en el partido. Suárez hará efectivo de esta forma el anuncio que lanzó semanas atrás con motivo de la incorporación de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, al partido naranja. Entonces Suárez se mostró contraria totalmente al fichaje de Clemente por entender que la exdirigente del PP no podía encarnar el espíritu de Ciudadanos. Además, Suárez se eclaró firme partidaria de la candidatura de Francisco Igea.

Suárez ha explicado que el anuncio que lanzó antes del inicio de las primarias lo iba a cumplir si Clemente se convertía en la candidata de Cs a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Entonces aseveró que «si Silvia Clemente gana las elecciones primarias dimito, una persona como ella no puede representarnos, no tengo ningún inconveniente en dimitir porque no me representa. En el trasfondo de todo esto yo sigo confiando en que la ejecutiva nacional se basa en criterios limpios, la duda que me queda es que información tienen y las sospechas que tengo es cómo le ha llegado esa información». Suárez se refirió entonces, aunque si mencionarlo expresamente, al exdiputado de Ciudadanos por Salamnca y dirigente del partido naranja, Pablo Yáñez.

La concejalía que dejará vacante Ana Suárez será cubierta por el siguiente candidato de la lista electoral con la que concurrió Ciudadanos a los comicios municipales de 2015, en este caso por Jose Ramón Santos. quien figuraba en la sexta posicion en la plancha electoral. Con todo, no está claro si Santos aceptará, dado que deberá sopesar si le compensa desde el punto de vista laboral y económico, ya que solo faltan dos meses para la cita electoral del 26 de mayo y trabaja como bombero en el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Salamanca. Si no aceptara el acta de concejal, el puesto lo cubriría Rubén Marcos Rueda, quien ocupó el séptimo puesto en la candidatura municipal de Ciudadanos.

Respecto al resto de concejales que integran el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca (su portavoz Alejandro González Benito, Fernando Castaño y Juan José Zurro), por el momento no habido ningún pronunciamiento sobre la victoria de Clemente en las primarias. Eso sí, Fernando Castaño ha optado por iniciar un periodo de reflexión sobre el particular momento que atraviesa Ciudadanos, pero por el momento no ha tomado ninguna decisión.