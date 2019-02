La Rondalla de Ciudad Rodrigo viste las coplas de 'mercadillo' en su 75 aniversario como formación Aspecto general del escenario en el transcurso de la actuación de la Rondalla III Columnas. / S.G. CIUDAD RODRIGO Incluyeron en el repertorio un sentido homenaje en forma de canción al murguista ya fallecido Joaquín Fiz 'Tato' S.G. CIUDAD RODRIGO Jueves, 21 febrero 2019, 13:34

La Rondalla III Columnas no es de aniversarios y ya lo dicen en la presentación de su libro de coplas: «Esto de las conmemoraciones está sobrevalorado». Recordaron el 75 aniversario de su creación, sí, pero limitándose a interpretar la primera canción con la que salió la murga a las calles y recibiendo de manos del alcalde, Juan Tomás Muñoz, un cuadro con la silueta de Ciudad Rodrigo con motivo de la efemérides.

Su sentido de ser y razón de existir va más pegado a la actualidad, aquello que Joaquín Fiz 'Tato' resumía en: «Hagamos lo que hagamos, la murga siempre está en contra». Precisamente a Fiz, fallecido hace varios años, se le recordó con una sentida letra.

Como era de esperar las letras de la murga no se olvidaron ni del tripartito, ni del mercadillo, Morante, Águeda o el obispo.

La puesta en escena de la mano de Saturnino Rodríguez, una parte tan esperada como las propias coplas, un año más no defraudó.

Por el Teatro Nuevo desfilaron dos vendedores ambulantes, uno de ellos dando sus argumentos sobre los lugares propuestos para el cambio de mercadillo. En su puesto se podían comprar prendas de ropa interior y muchos pañales.

Pero la solución a ese cambio la tenía el propio Rodríguez quien apostó por colocar los puestos en internet. El guiño que fue tremendamente aplaudido llegó cuando cruzó el teatro una de las vendedoras de un comercio chino de la localidad para demostrar la rapidez del servicio.

La murga dio igualmente protagonismo a las nuevas incorporaciones: Jorge Costa y Pablo Robles que dejaron claro que humor no les falta. «La Rondalla me ha gustado desde pequeño y me dieron la oportunidad y las oportunidades hay que aceptarlas», manifestó en un tono más que jocoso Pablo Robles.

Ambos estaban perfectamente identificados pues eran los únicos que acudieron vestidos de mexicanos a la función.

La Rondalla ha incorporado a dos integrantes: Jorge Costa y Pablo Robles

El alcalde mirobrigense también utilizó el tono de broma en su discurso, antes de que sonaran algunos de los himnos del carnaval como el más que conocido 'Forastero'.

Les recomendó Muñoz «que no cambien nunca» y les observó «tan frescos como siempre» a pesar de que «un ensayo no lo aguanta cualquiera: tocar y beber, tocar y beber». En palabras del primer edil «cuando llega la hora de callejear es cuando empiezan las bajas».

Que el teatro iba a estar lleno en las dos sesiones era algo que ya se sabía pues las entradas se agotaron el pasado domingo en 33 minutos. Eso sí, la gente volvió a hacer cola desde las 18:00 horas para poder elegir butaca en la primera sesión.

La próxima cita con la Rondalla III Columnas será el próximo miércoles 27, momento en el que se presentará la segunda edición del libro 'Canciones para Carnaval'.

Por supuesto, ahora comienza el periplo con las calles y pregones pues la murga ya no para hasta el jueves de casetas, un día antes de empezar la fiesta grande.