Roberto Aguirre: «La posición de descenso a estas alturas de Unionistas es anecdótica» El técnico dice que la «lo de la afición es extraordinario, me pone la piel de gallina, son un estímulo más para buscar el triunfo» Miércoles, 26 septiembre 2018

Tras cinco jornadas de Liga, el modesto proyecto de Unionistas en su debut en Segunda B entró en descenso el pasado domingo tras caer frente al Unión Adarve (1-0). Su técnico, Roberto Aguirre, llama a la calma y analiza así el arranque liguero de los suyos .

–¿Qué balance realiza de las cinco primeras jornadas?

–Empezamos muy bien ganando al Pontevedra, sabíamos que después tendríamos un duro inicio con mucha salida y por eso insistí mucho de la importancia de los primeros tres puntos. Me gustaría tener más puntos, pero con la Copa por medio, con dos semanas seguidas de partidos en el medio y con viajes, sabíamos que podía ser un mes difícil. No doy por buenos los puntos pero estaba dentro de la valoración que se podía dar.

–El equipo lleva cinco partidos sin ganar con el de Copa, solo ha marcado dos goles en la Liga... ¿Qué le dicen esos números?

–A mí me gusta valorar todo, lo positivo y lo negativo. Lo negativo para mirar por dónde hay que mejorar y evidentemente tenemos un déficit fuera de casa al margen de la primera victoria holgada en Copa fuera. En cinco semanas tuvimos cinco salidas y no era lo más deseable a nivel de calendario. En casa tuvimos buenos registros y sensaciones. Hay que encontrar el camino fuera de casa donde tenemos facetas del juego que nos cuestan dominar más. Estamos buscando opciones que nos den más oportunidades en los partidos.

–Se ha dado dos veces la circunstancia de que el equipo, quedándose con un jugador más, ha perdido. ¿Le ha dado muchas vueltas a eso?

–Le doy vueltas a todo (ríe), me gusta analizar todo del equipo. Las situaciones de Lorca y Adarve fueron muy diferentes. En la primera era un monólogo con superioridad numérica que nos faltó culminar la infinidad de situaciones que tuvimos de llegada al área y eso metió al rival en el partido. Al final nos pillaron a la contra. Pero ante el Adarve, esa superioridad se podía notar en la salida del balón pero a aproximarse al área rival no se daba esa superioridad porque ellos estaban más juntos y nos dejaban menos espacios. Ahí no encontramos situaciones claras y eso hizo que nos precipitáramos y a nivel defensivo nos descentramos en una acción puntual. Nos falta mejorar en situaciones de juego en campo rival, sacar mayor rentabilidad en acciones de ataque, quizá nos falta algo de velocidad.

–A nadie le gusta entrar en descenso pero quizá al ser un equipo recién ascendido podría entrar dentro de lo 'normal' a lo largo del curso. ¿Le preocupa ahora?

–No, esta situación ni se habla en el vestuario porque hay muy poca diferencia de puntos. Es algo que no nos incomoda más allá de lo normal, es algo anecdótico ahora. Siempre quieres verte más arriba pero esto ahora no nos crea ningún efecto. No aprecio nada raro en el vestuario.

–Desde fuera se tiene la sensación de que el equipo va a tener que pelear y sufrir mucho para mantenerse. ¿Desde dentro igual?

–Todos tendremos que dar el máximo esfuerzo, cada partido es muy exigente. Ganas cuesta mucho, incluso a equipos con presupuestos casi de Segunda División. Tenemos muy cerca nuestro equipos con mucho más presupuesto y es síntoma de la igualdad de la competición. Somos conscientes de que hay que dar el máximo en cada partido porque lo necesitamos para lograr los objetivos.

–Por cierto, ya dijo que sabía dónde venía cuando firmó por Unionistas. ¿Qué le parece que después de perder en superioridad y de entrar al descenso la afición haga salir al equipo para aplaudirle?

–Es algo excepcional, que es lo extraordinario que tiene este club. Unionistas tiene el privilegio de estar por encima de los demás en una cosa, en su afición. Pierdes y los aficionados te obligan a salir para darte ánimos, el constante apoyo en 90 minutos... a mí me ponen la piel de gallina. Lo sabía antes de venir pero es mucho más. Es admirable. Y eso tiene reflejo en el equipo y que nos hace exigirnos más, luchar por más fuerza por los objetivos. Es algo que no deja de sorprender a todos los rivales con los que nos estamos enfrentando. Es fruto de admiración lo que hace esta afición.

–¿Puede este aplauso continuo en la derrota llevar al jugador a la complacencia? Ese saber que no va a pasar nada con la grada si se cae...

–Todo lo contrario. Es algo que hablamos en el vestuario. Es un estímulo para buscar más la victoria. Si perder nos duele especialmente por los puntos que necesitamos, pero también hay una parte de que nos duele perder por ellos, por lo extraordinario que tienen. En el viaje de vuelta de Madrid lo hablamos, lo molestos que estaban los jugadores por no poder ganar y aplaudirles a ellos.Eso forma también parte de nuestro objetivo. Nos hace más fuertes y buscar el triunfo sin escatimar esfuerzos.

–Seguro que las numerosas bajas han tenido su efecto en la clasificación.

–Al inicio de la competición y por calendario se unió ese factor de mala suerte de las bajas porque se juntaron en posiciones cercanas que nos han condicionado a la hora hacer el equipo teniendo que mover piezas. Ya tenemos a Admonio pero necesitamos cuanto antes a Adrián, Ayoze y Unai. Hemos conseguido echarles de menos lo justo, mérito del resto porque son piezas esenciales. Con ellos el equipo va a ganar mucho.

–Diego Hernández fue de lo más positivo ante el Unión Adarve.

–Fue una nota más que positiva, me fui muy contento por él. Lo felicité. Viene de dos años duros con lesiones y jugando poco, saliendo de juveniles... Está haciendo un gran trabajo.

–Pues si el inicio de Liga ha sido duro, el sábado llega a Las Pistas un recién descendido de Segunda como la Cultural Leonesa y encima necesitada de puntos.

–Viene quizá el equipo más potente por plantilla y presupuesto. Un recién descendido que piensa en ascender otra vez... Su potencial es enorme. No nos da miedo ni acobarda. Tiene jugadores de categoría superior pero queremos seguir fuertes en casa.

–Por último, ¿qué le pareció el derbi entre Salamanca CFy Guijuelo?

–Una muestra de lo dura que es la categoría, cualquiera puede ganar. Un Guijuelo muy hecho a la categoría, puede parecer solo una expresión, pero engloba mucho más. Y el Salamanca con un gran potencial que aspira a todo por proyecto se vio en una dificultad de no poder sacar el partido.