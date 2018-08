FÚTBOL - Segunda B Roberto Aguirre: «Falta un jugador por llegar y hemos decidido en Unionistas que sea en el centro del campo» Roberto Aguirre, a la derecha junto a Garcy y Curiel. / MANUEL LAYA El técnico de Unionistas señala tras el partido ante el Talavera que «ha sido un duro entrenamiento, el rival nos ha sometido mucho» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 8 agosto 2018, 22:46

El técnico de Unionistas Roberto Aguirre señaló tras la victoria por 1-0 ante el Talavera en el V Memorial UDS que «ha sido un duro entrenamiento de pretemporada, nos ha tocado hacer un gran esfuerzo para evitar que el Talavera se pudiera ir con la victoria. Hemos tenido enfrente un rival que nos ha sometido mucho y nos ha obligado a hacer un gran trabajo, me quedo con eso. Me quedo con el funcionamiento del equipo en la adversidad porque con el balón hemos estado espesos. Hoy teníamos gente como Peli que no podía estar de inicio y nos ha tocado estar mucho sin balón».

Tanto Adrián Llano y los centrales llevan muchos minutos en esta pretemporada. «En centrales estamos más limitados a la hora de meter jugadores ahí. Gallego no está con el grupo todavía. Y por eso repiten tanto Admonio y Ayoze», añadió el técnico asturiano.

En cuanto a lo que queda por llegar a la plantilla, Roberto Aguirre significó que «nos falta incorporar un jugador más, hemos decidido buscarlo para el centro del campo, es lo que nos queda por hacer en principio. Es por lo que estamos trabajando, y que se recuperen pronto Gallego y Javi Navas».

La de ayer era la primera vez que Aguirre jugaba como local en Las Pistas y el técnico señaló sobre el ambiente que «lo esperaba, giras la cabeza en el banquillo y ves a toda la gente animando y apoyando, solo su presencia es un síntoma. Y esto es solo pretemporada».

Alcoy, dominador

Por su parte, el entrenador del Talavera, Fran Alcoy, significó que «una cosa ha sido el juego y otro el resultado, hemos sido superiores a Unionistas teniendo el control del partido, atacamos bien y ellos aprovecharon un balón parado en la primera parte en una falta tonta mal defendida. En fútbol no gana siempre el que lo merece. En posesión hemos sido muy superiores, sobre todo en la segunda parte. Unionistas es un recién ascendido pero con un equipo muy aseado para la categoría. Jugar fuera de tu campo en esta categoría es complicado. Veníamos con ganas de probarnos y la prueba ha sido satisfactoria».