«El IME ya es una referencia en cuanto a formación en el sector agroalimentario» El gerente de Leche Gaza, Ignacio Quintanilla. / WORD El máximo responsable de Leche Gaza, Ignacio Quintanilla, explica su paso por la escuela de negocios de la Universidad de Salamanca y adelanta las líneas de trabajo de su compañía RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Lunes, 25 marzo 2019, 13:45

La industria alimentaria es una de las más importantes a nivel nacional y europeo. En Castilla y León existen más de 3.000 empresas agroalimentarias que representan el 10% de la facturación de la industria alimentaria nacional. Una de las más importantes de la región es Leche Gaza, la famosa empresa zamorana creada en 1966 dedicada a la elaboración, comercialización y distribución de leche y otros productos lácteos. Como en cualquier empresa, los ingredientes para el buen funcionamiento son la dedicación, la implicación, el conocimiento y la constante formación. Ignacio Quintanilla, Gerente de Gaza y antiguo alumno de IME Business School (la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca), lo sabe bien.

– Hola Ignacio, cuéntanos un poco sobre tu labor profesional en Leche Gaza.

– Como Director Gerente de Leche Gaza mi principal labor es definir, junto con el equipo directivo y el consejo de administración, las líneas estratégicas que debe seguir la empresa. Desde el punto de vista de la gestión diaria de la empresa, trabajo para que la cuenta de explotación de la empresa sea positiva. Para ello, y junto con los directores de departamento, definimos los objetivos para las diferentes áreas de la empresa.

También hay una parte de representación institucional, tanto dentro del sector como con los medios de comunicación y opinión pública, por lo que agradezco esta entrevista.

– ¿En qué proyectos se encuentra actualmente Leche Gaza?

– Ahora mismo estamos en un momento clave para la empresa. A lo largo de 2019 tenemos previsto acometer una inversión de más de 15 millones de euros para trasladar la fábrica a unas nuevas instalaciones que permitan a Leche Gaza sentar las bases para el desarrollo futuro de la empresa y así poder cumplir con una de las misiones de Leche Gaza, como es apoyar a los ganaderos de la región.

A nivel comercial seguimos apostando por el mercado regional, donde somos líderes, así como potenciar la exportación tanto a países europeos con la leche de oveja y mercados asiáticos con nata y leche.

«La formación es fundamental dentro de la empresa. El año pasado realicé el Executive Máster en Gestión de Empresas Alimentarias»

– ¿Qué cabida tiene la formación en Leche Gaza?

– Considero que la formación es fundamental dentro de la empresa, de hecho, empezando por mí, el pasado curso académico realicé el Executive Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias, donde pude obtener conocimientos enfocados a la toma de decisiones y el entrenamiento de habilidades directivas. Además, una de las posibilidades que ofrece IME Business School es especializarse en una rama concreta dentro de la empresa, yo me decidí por Dirección Financiera para así abordar con buen criterio los nuevos proyectos que tenemos en marcha.

Es básico tener gente dentro de la empresa con inquietudes y con ganas de aprender, lo que va a permitir un mejor desarrollo económico del entorno empresarial en el que nos movemos. Desde Leche Gaza trabajamos para satisfacer este tipo de necesidades hacia el equipo de trabajo. En Leche Gaza apoyamos y facilitamos la formación de todos nuestros colaboradores.

– Ignacio, cursaste el Executive Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias del IME Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué decidiste cursar este programa?

– Mi formación es de carácter técnico (Licenciado Ciencia y Tecnología de los Alimentos) y mis conocimientos en materia de gestión de empresas y finanzas eran bastante limitados, por eso decidí conocer cómo gestionar una empresa con una formación específica. Desde mi punto de vista creo que es necesario una formación empresarial, con el fin de acoplar lo aprendido a una empresa real como es Leche Gaza.

El máster me ha permitido ampliar mis conocimientos de forma importante en materia de financiera, además conocer habilidades en cuanto a la dirección de empresas (recursos humanos, habilidades directivas, estrategia empresarial…). Además de todo ello, IME Business School ofrece especializaciones en función del área de interés del alumno, por ello me decanté por la parte financiera una parte básica en la toma de decisiones dentro de la empresa. Creía que no iba a ser capaz de conseguir el nivel mínimo, pero gracias a los grandes profesionales que imparten sesiones y mi esfuerzo, saqué el máximo provecho de ello.

Tampoco puedo olvidar el apoyo recibido por parte de la Dirección del Máster en la toma de ciertas decisiones dentro de mi empresa. Al fin y al cabo buscaba aumentar la eficiencia dentro de la empresa e introducir nuevas ideas.

«Tampoco puedo olvidar el apoyo recibido por parte de la Dirección del Máster en la toma de ciertas decisiones dentro de mi empresa»

– ¿Qué supuso este programa para ti?

– En materia financiera he obtenido conocimientos que me han permitido entender un balance, cuenta de explotación, y sobre todo, como valorar los proyectos antes de llevarlos a cabo, así como ampliar mis conocimientos en otros áreas de la gestión de empresas como en gestión de personas, negociación, planificación estratégica, control de costes, gestión de operaciones, entre otras, por no hacer una larga lista. También muy importante aprender el proceso de toma de decisiones.

Esto es posible gracias al gran abanico de asignaturas que se ofrece dentro del máster. He compartido clases con alumnos de diferentes empresas y que en el momento de la especialización han decido opciones tan diversas como: marketing digital, comercio exterior, finanzas y contabilidad, producción agroalimentaria, calidad agroalimentaria, dirección comercial, …

Esa diversidad me ha permitido conocer nuevas ideas y ponerlas encima de la mesa para el equipo de trabajo de Leche Gaza.

– ¿Cómo se tradujeron los conocimientos adquiridos al mundo empresarial? / ¿Cómo trasladaste los conocimientos adquiridos al día a día de tu empresa?

– Mi Trabajo Fin de Máster (TFM) estuvo orientado al ámbito financiero, dirigido por el Director del IME, Julio Pindado. En el momento actual de la empresa, con un proyecto de inversión de 15 millones de euros, la aplicación en la empresa ha sido directa e inmediata. En concreto, mi TFM supuso un gran apoyo para conseguir el reto más importante que he tenido que abordar en Leche Gaza, que ha sido valorar la viabilidad del proyecto importante proyecto de inversión acometido, así como diferentes alternativas de financiación.

«Mi TFM supuso un gran apoyo para conseguir el reto más importante que he tenido que abordar en Leche Gaza»

– Otra de las figuras importantes que encontramos dentro de este tipo de programas es la del Maestro, ¿en qué consiste y cómo lo has aprovechado?

– Pues considero que es una de las figuras más importantes y que más he aprovechado dentro de esta experiencia. En mi caso he tenido la gran suerte de que haya sido Julio Pindado mi Maestro, que además de carrera dentro del mundo universitario posee dilatada experiencia dentro del mundo empresarial y conocimientos de diferentes empresas, lo que te permite incrementar la amplitud de enfoque para aplicar lo aprendido en el máster a la empresa.

A todos los compañeros la figura del Maestro, que cada uno hemos tenido asignado, nos ha aportado un gran valor. El Maestro es una persona dentro del mundo empresarial que posee dilatada experiencia en esa área de conocimiento en el que nos queremos desarrollar. Aquí es dónde nosotros con reuniones periódicas hemos podido sacar preguntas, dudas y conclusiones realmente aplicable a cada una de las empresas. Además una cosa que me parece fundamental es que todo está ligado con la asignatura «Proyección en la empresa», lo cual nos permite prestar una mayor atención, y tener el objetivo constante de aplicación a la empresa.

– ¿Qué aspectos destacarías de este programa?

– Sobre todo, su conexión con el mundo empresarial. Al fin y al cabo durante las clases podemos ver situaciones reales de empresas que abordan aspectos y problemas concretos y cómo se buscan diferentes soluciones. Esto es posible gracias al elenco de profesores de IME Business School, que en su mayoría son directivos en activo de empresas, lo que enriquece mucho las clases.

Otro aspecto importante es el networking adquirido con todos mis compañeros, un grupo de directivos con diferentes inquietudes y experiencias en diferentes sectores. Entre todos creamos un grupo muy unido para tratar de sacar el máximo partido a las clases.

– ¿Recomendarías el Executive Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias?

– Creo que el IME ya es un referente en cuanto a formación dentro del sector agroalimentario, que es debido a su constante evolución y adaptación al mercado. Según su parrilla de programas hay un MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias e incluso un programa para no universitarios como es el Programa Integral de Gestión de Empresas Agroalimentarias.

Claro que recomendaría este programa y otros de IME Business School, en concreto, ya lo he hecho un gerente amigo lo está haciendo el mismo programa que yo hice. La Comunidad IME sigue creciendo y cada vez somos más los directivos que formamos parte de ella. Es una forma de sacar provecho al conocimiento y contacto proveniente del amplio tejido empresarial que conforma el IME. Sin lugar a dudas, ha sido una experiencia única, que repetiría en el futuro en algún otro programa complementario como el Programa de Desarrollo Directivo.

«A todos los compañeros la figura del Maestro que cada uno hemos tenido asignado nos ha aportado un gran valor»

– ¿Qué opinas del salto que va a dar IME Business School hacia la formación semipresencial?

– La formación semipresencial es un salto muy necesario desde muy mi punto de vista. Abre posibilidades geográficas y se adapta al mercado actual. En mi caso he tenido la suerte de poder acudir cada fin de semana desde Zamora a Salamanca debido a su buena comunicación y cercanía. Ahora, este nuevo sistema va a permitir mayor flexibilidad a cualquier alumno que quiera estudiar un máster, ya que únicamente tendrán que estar de manera presencial 12 fines de semana en Salamanca y asistir a las clases que se imparten de forma virtual. Además, el que tengas clases presenciales 'on line', y la posibilidad de trabajar en grupo los casos con el apoyo de un tutor del IME, te ayudará a una mejor preparación de los casos. Sin duda, con las tecnologías que dispone el IME para la docencia semipresencial se abre una gran oportunidad tanto para los que asisten de otras ciudades más distantes como para el resto pues tienes una mayor flexibilidad, para compaginar trabajo y formación.

– Y tú, ¿Qué tal has compaginado el trabajo y la formación presencial?

– Gracias a la metodología de IME Business School diseñada para cumplir funciones, es más fácil compaginar trabajo y formación, pues la formación está muy enfocada a apoyarte en tu trabajo. De esta manera, cada vez que asistes a una sesión de formación de manera simultánea también estas avanzando en tu trabajo. Al final en muchas ocasiones el tiempo dedicado a la formación también se puede considerar tiempo dedicado al trabajo. De nuevo destacaría la figura del Maestro que te sirve de apoyar para aplicar lo aprendido en el máster y, por tanto, te facilita compaginar formación y trabajo. En el caso, del Trabajo Fin de Máster como ya dije fue totalmente aplicado para abordar el principal reto que he tenido en la empresa, luego en este caso formación y trabajo se confunden, lo cual te hace también más llevadero el trabajo.

«Claro que recomendaría este programa y otros de IME Business School. Ya lo he hecho: un gerente amigo lo está haciendo el mismo programa que yo hice»

– ¿Qué destacaría de IME Business School?

– La formación personalizada en función de tus necesidades. Yo realice una entrevista con el Director del Máster para conocer las necesidades de formación que yo tenía y a partir de la misma recibí una propuesta personalizada de formación. Esto es posible gracias a que el máster ofrece 144 créditos ECTS, por lo que fácilmente te pueden proponer un plan con las asignaturas que debes realizar, para conseguir la formación deseada. Sin duda, que en el IME puedan ofrecerte una formación adaptada a tus necesidades, independientemente de tu nivel de experiencia, formación previa, área de la empresa donde quieras desarrollarte, te aportar un gran valor y te ayuda a desarrollarte en la empresa, suponiéndote un sustancial ahorro de tiempo y dinero.

– ¿Seguirá colaborando Leche Gaza con IME Business School?

– Nuestra relación con IME Business School es constante, para nosotros la formación es un variable muy importante y podemos asignar programas formativos como método de desarrollo profesional dentro de la empresa. Así mismo sabemos el buen hacer del equipo del IME en cuanto a selección de personal, por lo que si en algún momento necesitamos detectar y atraer talento sabemos a quién podemos acudir. También dentro de nuestra disponibilidad intentamos estar presentes en los múltiples eventos que se ha organizado desde el IME, sin lugar a duda otra fuente de contactos, desde el Día de la Empresa IME hasta su networking empresarial IME, organizando de forma mensual.