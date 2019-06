TIRO CON ARCO Recepción al arquero invidente Daniel Martín Anaya tras lograr la medalla de bronce en el Mundial El alcalde posa con Dani Martín y sus familiares en el Ayuntamiento. / Word Carlos García Carbayo ha recibido en el Ayuntamiento al joven deportista salmantino, que también es campeón de España de tiro con arco adaptado en sala y al aire libre, además de vigente campeón de Castilla y León REDACCIÓN / WORD Salamanca Lunes, 17 junio 2019, 16:28

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido hoy en el Ayuntamiento al arquero invidente Daniel Martín Anaya, quien recientemente ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de tiro con arco adaptado disputado en Holanda. Un logro que se suma a los vigentes campeonatos de Castilla y León y de España tanto en sala como al aire libre.

El regidor municipal le deseó nuevos éxitos en su carrera, con la esperanza de lograr el oro en los próximos Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo, además de participar en los Juegos Paralímpicos de 2024 en París, pues esta modalidad todavía no será olímpica en Tokio 2020. También le agradeció llevar el nombre de Salamanca y de la Comunidad Autónoma por toda España, ahora también en el extranjero. Carlos García Carbayo subrayó que Daniel Martín Anaya es un ejemplo de superación, pues su discapacidad visual no ha sido impedimento para que esté desarrollando una vida académica que le ha llevado hasta la Universidad, donde, a sus 25 años, estudia el grado de Maestro en Educación Primaria. Además, es usuario voluntario de la Fundación Aviva, ofrece conferencias con su testimonio y una imagen suya tirando con el arco ilustró un cupón de la ONCE el pasado 16 de octubre de 2018.