BALONCESTO Raquel Romo: «Creo que este Mundial con España me ha hecho mejor entrenadora» La entrenadora charra del CB Avenida logró con la selección U-19 la medalla de bronce en Bangkok como ayudante de Fabián Téllez JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 31 julio 2019, 18:06

La entrenadora salmantina Raquel Romo regresó ayer a la capital charra tras un nuevo éxito de las selecciones inferiores de España, en el que la U-19 logró el bronce en el Mundial celebrado en Bangkok (Tailandia) y en la que la charra fue ayudante del seleccionador Fabián Téllez. Es la tercera medalla que Romo, entrenadora del CB Avenida que la próxima campaña volverá a ser ayudante de Miguel Ángel Ortega, logra con las selecciones FEB tras los también bronces conseguidos años atrás con laU-18 a las órdenes de Evaristo Pérez y la U-16 con Lino López en sendos Europeos.

Romo destaca del reciente Mundial con España que «el balance del campeonato solo puede ser bueno más allá de la medalla e incluso si no se hubiera logrado la misma. Las chicas se han vaciado durante todo el campeonato, creyendo hasta el final en lo que le proponía el cuerpo técnico. Solo se ha perdido un partido con Australia en semifinales», explica la salmantina, que añade cómo se recuperó el equipo para luchar después por el bronce:«La derrota de semifinales fue dura, no lo voy a negar. Tuvimos un día aciago en el tiro pero se luchó hasta el final. Tras la derrota les pedimos a las chicas que confiaran en el trabajo que habían realizado durante todo el campeonato, que se merecían irse del mismo con las buenas sensaciones que habían tenido durante el Mundial. Salieron a darlo todo y se logró el bronce».

La segunda entrenadora del CBAvenida ha estado con la U-19 a las órdenes de Fabián Téllez, un entrenador con el que «me he sentido muy a gusto, la forma trabajar ha sido tal que valoraba la opinión de cada uno del staff, pasábamos muchas horas juntos analizando rivales, dando lugar a discusiones positivas en la preparación de los partidos en beneficio del equipo. A mí personalmente creo que me ha hecho mejor entrenadora y vuelvo muy contenta de sentirme valorada».

Ahora tras unos días de descanso, a finales de agosto volverá a la carga con el CBAvenida a las órdenes de Miguel Ángel Ortega en la nueva temporada en la Liga Femenina. «Ahora a descansar unos días y ya tengo pendiente una conversación con Miguel para ir montando la pretemporada. Estamos con muchas ganas porque en Avenida cada proyecto es ilusionante».

Romo vivió la pasada campaña un hecho que no olvidará nunca porque tras la destitución de Lino López le toco dirigir al CBAvenida en Zamora en la Liga Femenina, algo que nunca había hecho una entrenadora hasta ahora. «Fue un momento que no olvidaré. Tuve sentimientos encontrados porque habían destituido a un compañero como Lino pero también ilusionante por llevar al equipo de mi ciudad. Lo disfruté mucho durante el partido», dice. Con respecto a la nueva temporada, la salmantina señala que «Avenida siempre lucha por los títulos y aunque es bueno que surjan nuevos equipos que le compitan al club los títulos, nosotros estamos listos para la reconquista e intentar así ganar la Liga». Y, por último sobre tener que jugar la Eurocup, Romo finaliza diciendo que «al principio claro que hay desilusión por no estar en la Euroliga pero ahora seguro que las jugadoras asumirán como un gran reto hacer un gran papel en la Eurocup», finaliza.