«Los pueblos existen y necesitan ayuda y, sobre todo, cariño» Ignacio Polo comiendo una fresa el año pasado en la Feria, para mostrar la calidad del fruto. / M.J. GUTIÉRREZ LINARES DE RIOFRÍO El municipio celebra este fin de semana la decimotercera edición de la Feria Agroalimentaria Sierra Quilama, que incluye el Día de la Fresa M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD LINARES DE RIOFRÍO Jueves, 30 mayo 2019, 19:16

Llega la decimotercera edición de la Feria Agroalimentaria Sierra Quilama de Linares de Riofrío, que engloba la celebración del Día de la Fresa, unos eventos que Ignacio Polo vivirá como alcalde en funciones, pero también como alcalde electo, al revalidar una legislatura más el cargo con mayoría absoluta. De la feria y también de las elecciones y la gestión municipal habla en esta entrevista.

–La feria celebra ya su decimotercera edición, lo que demuestra que está más que consolidada, ¿con cuántos expositores contarán este año?

–La feria está consolidada y ya tenemos experiencia a la hora de organizarla, por lo que cada año es más fácil. Además hay muchos productores que repiten asistencia un año tras otro por el trato tan exquisito que se les da. Respecto al número de expositores, es similar a otros años, y en esta ocasión habrá 30, entre los que hay tanto alimentación como artesanía. Así, contaremos con queso, vino, ajo y legumbres, conservas, cuajadas y yogures, ibéricos e ibéricos de caza, miel..., pero también con bisutería artesanal, madera torneada, cuencos tibetanos, abanicos, costura artesana...

-¿La procedencia de estos productores es la provincia de Salamanca o hay de algún sitio más?

-Principalmente son de la provincia de Salamanca, pero también viene algún puesto de Cáceres, de Zamora y de Toledo.

-¿El objetivo de esta feria sigue siendo el mismo que cuando se creo?

-El objetivo de esta feria siempre es promocionar el pueblo y los productos de calidad de esta tierra. Pero también recordar que los pueblos existen y necesitan ayuda y, sobre todo, cariño, porque estamos muy solo. Queremos reivindicar que estamos vivos y seguimos aquí.

-La feria como todos los años incluirá el Día de la Fresa.

-Sí, porque esta celebración es una especie de homenaje a lo que significó este fruto al desarrollo socioeconómico, cultural y al bienestar de Linares de Riofrío; ya que muchas personas pudieron dar carreras a sus hijos gracias a lo que se ganó con la fresa, un producto que cambió el municipio en los años 60-70 y también parte de los 80. Por ello, durante esta feria habrá probadura de fresas y el domingo, la comida será a base de lentejas con chorizo y fresas de postre.

-¿Cuánta gente esperan a esa comida popular?

-Este año seguramente haya más gente que en ediciones pasadas, ya que ese día hay una concentración de coches antiguos y serán muchas las personas que coman aquí. Además, como por la tarde hay novillada, pues también habrá muchas personas que vengan para ir a los toros y se acerquen antes y ya comen aquí con nosotros, como las asociaciones de mayores de otros pueblos a los que se ha invitado. Así que creemos que podremos tener unas 600 personas a la comida.

-Hablando de asociaciones de mayores, es precisamente este colectivo de Linares el que se encargará de hacer la comida y repartirla.

-Sí, como todos los años se encargarán los miembros de la asociación de mayores y desde aquí quiero agradecer su labor, ya que sin su ayuda esto no sería posible.

-Este mismo fin de semana también hay otras actividades en la zona como el Día del Caballo en Endrinal, ¿cree que esto puede restar visitantes a la feria?

-No creo que afecte mucho, porque como está abierta durante todo el día da tiempo a ir a los dos sitios, quien no se quiera perder ninguno de ellos. Sólo esperamos que haga buen tiempo para que haya una buena afluencia de gente y ventas.

-Cambiando ya de tema, había anunciado que este año no se presentaba a las elecciones municipales, pero finalmente lo ha hecho y ha ganado por mayoría absoluta, con 6 concejales frente a 1 del PSOE, al igual que en la anterior legislatura. ¿Qué le llevó a cambiar de opinión?

-Yo quería irme, como ya lo anuncié, porque me gustaría tener ya una vida más tranquila, sin preocupaciones, porque Linares tiene muchos servicios y siempre hay cosas que hacer; pero no me dejaron ir, los compañeros sólo seguían si lo hacía yo, nadie quería ponerse de alcalde, incluso la candidatura socialista ha tenido que traer a gente de fuera. La gente habla mucho pero nadie da un paso al frente para ser alcalde, así que me ha tocado seguir, algo que haré con ilusión y con ganas, ya que en el pueblo seguimos los mismos de siempre, y hay unión. Una vez que pasan los 'cuatro días' de las elecciones ya nadie se acuerda de partidos políticos porque todos debemos seguir adelante juntos.

-¿Qué balance realizaría de la legislatura que acaba?

-Positivo, siempre positivo porque si no los vecinos no me hubieran pedido que continuara y después no me habrían votado en las elecciones; si lo han hecho es porque estamos haciendo una buena gestión. Está claro que si te molestas por el pueblo, tendrás su respaldo independientemente del partido que seas.

-Los proyectos para la nueva legislatura se podría decir que son un suma y sigue de la anterior...

-Seguiremos conservando y mejorando los edificios municipales, manteniendo los múltiples servicios que tiene Linares; e ideas nuevas siempre hay, pero para su desarrollo necesitamos la ayuda de las instituciones superiores porque sino el pueblo no puede ejecutarlas; así que tendremos que esperar a ver con qué subvenciones contamos para hacer nuevas cosas.