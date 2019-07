Pregón y recorrido de bodegas para abrir las fiestas en honor a Santa Ana de Madroñal Público asistente al pregón y al inicio de fiestas en honor a Santa Ana en Madroñal, congregados en la plaza del Ayuntamiento. / M.J. GUTIÉRREZ MADROÑAL La periodista de El Norte de Castilla, María Jesús Gutiérrez, es la encargada de inaugurar las celebraciones con su discurso desde el balcón de la Casa Consistorial REDACCIÓN / WORD MADROÑAL Jueves, 25 julio 2019, 12:13

El municipio serrano de Madroñal está oficialmente en fiestas desde ayer, jornada en la que el pregón ofrecido por nuestra compañera de El Norte de Castilla María Jesús Gutiérrez inauguraba las celebraciones patronales en honor a Santa Ana.

La programación se abría a las cinco y media de la tarde con un pasacalles a cargo de la Charanga La Clave, para a continuación, a las seis, llevarse a cabo la apertura de las fiestas desde el balcón de la Casa Consistorial.

Desde allí, la alcaldesa, Esperanza Gascón de Paz, presentó a la pregonera y deseo a todos los vecinos unas felices fiestas, para dar paso a la periodista quien, vestida con la camiseta de las fiestas de Santa Ana 2019 de Madroñal al igual que prácticamente todos los asistentes, «para ser una más de vosotros, dispuesta a disfrutar de las fiestas de Santa Ana y de ese recorrido de bodegas, que todos los años me he perdido», según afirmó; señaló que para ella era «un orgullo» y «una responsabilidad» echar el pregón y más sabiendo que cada año lo realizan personas de Madroñal o ligadas a este municipio, por lo que agradeció haber sido elegida para esta edición de las fiestas.

A continuación quiso hablar a todos los presentes de su relación con Madroñal, «la cual viene desde mi tierna infancia. De todos los pueblos de la Sierra de Francia, quizás el que más se nombraba en nuestra casa era el de Madroñal», afirmó, para explicar a continuación cuál era el motivo. Y es que un vecino de Madroñal, ya fallecido hace años, vivió durante un tiempo con su familia, cuando ésta regentaba el bar El Kilómetro, junto a las cocheras de San Isidro, a las que llegaban coches de línea llenos de serranos que siempre comían en dicho bar.

Recordó, como durante muchos años, en Madroñal era conocida como «la hija de Benigno» y nombró a varias personas con las que su familia tuvo una gran relación durante todo ese tiempo.

Después recordó cuando se hizo periodista y comenzó a escribir de los pueblos de la Sierra de Francia, «pateándose» todos ellos y siendo recibida en Madroñal siempre «con los brazos abiertos, era la hija de Benigno y todo era más fácil», afirmó, para a renglón seguido destacar que «desde el primer momento me hicisteis sentir como una más del pueblo y ese sentimiento ha continuado año tras año, hasta que he dejado de ser la 'hija de Benigno' para ser 'la periodista'. Casi 25 años me ha costado...».

Por ello, como periodista, quiso recordar uno de los primeros artículos que escribió sobre Madroñal, en concreto sobre su excelente cereza, que era vendida para «hacer los bombones Mon Cheri», algo que siempre le llamó mucho la atención y que hizo que comenzara a comprar ese producto cuando tenía que hacer algún regalo.

En estos 26 años que lleva de profesión, reconoció, «he visto cómo se ha transformado Madroñal, he conocido a mucha gente que ya no está y he disfrutado de buenos 'parlaos' con sus vecinos». Y finalizó señalando que «es momento de que empiece la fiesta y que corra el vino» no sin antes vitorear a Madroñal y a su patrona, Santa Ana.

Tras realizar una fotografía desde el balcón del Ayuntamiento «a los verdaderos protagonistas de la tarde, vosotros, la gente de Madroñal», concluyó María Jesús Gutiérrez, se dio paso a un acto muy esperado por todos los vecinos: el recorrido de bodegas, que cumple ya su sexta edición, acompañado por la Charanga La Clave; para concluir la primera jornada festiva con la verbena a cargo de la orquesta Pikante.

Hoy se celebrará el Día del Niño con pintacaras, castillos hinchables, encierro infantil, muñecos Disney, tobogán acuático y fiesta de la espuma. Pero también habrá comida de confraternidad y alborada a Santa Ana, para concluir con chocolatada y verbena con La Huella.