FÚTBOL - Segunda B Portilla: «Tuve ofertas de fuera muy superiores pero quería seguir en Unionistas CF» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 23 julio 2019, 18:06

El cántabro Cristian Portilla llegó en el mes de marzo a Unionistas para reforzar el centro del campo creativo del equipo de Aguirre. No tardó en ganarse la confianza del míster asturiano, que esta pretemporada ha pedido un jugador 'perfil Portilla' para esa demarcación. Tras dos largos meses de negociaciones, la semana pasada llegaron a un acuerdo.

–Ya ha entrenado de nuevo con sus compañeros y seguro que feliz por la renovación con Unionistas.

–Sí, hemos tardado en llegar a un acuerdo, pero al final los demás estamos contentos. Y ahora a hacer un buen año y mejorar el anterior.

–Ha sido un verano más 'largo' de lo esperado porque cuando firmó por Unionista se dijo que era un 1+1 muy fácilmente renovable. Se ha alargado más de lo que deseaban.

–Sí, seguro que sí. Los veranos son horribles porque para mí son demasiadas vacaciones, un mes y medio que al final te aburres. Yo estaba deseando que llegara el final para entrenar con mis compañeros y volver a la rutina.

–¿Se vio en algún momento fuera de Unionistas para la 2019-20?

–No, ni por mi parte ni por la de ellos. Creo que hemos mantenido un contacto casi a diario y semanal. Creo que ninguna de las dos partes nos hemos visto que me iba a quedar fuera, pero al final hay más variables y las hemos arreglado todas.

–Si es que Portilla incluso se quedó a vivir en Salamanca tras acabar la temporada e incluso le pidió plaza en el 'cole' para su hijo...

–Nosotros nos quedamos aquí estos meses de verano encantados. Nos pusimos a buscar colegio para el niño de cara a este curso de septiembre. Esa era la idea, primera y única idea. Quizá por eso hemos tardado más en arregrarlo pero hemos puesto todos de nuestra parte.

–Como en cualquier negociación, seguro que los dos han tenido que ceder algo...

–Sí, claro , y más cuando las dos partes quieren porque uno tiene que ceder en una cosa y otros en otra. No voy a decir que ha sido fácil porque no la ha sido pero los dos hemos cedido.

–Portilla tiene una amplia trayectoria nacional e internacional pero en pocos equipos se ha quedado dos años seguidos. ¿Por qué en Unionistas sí?

–Esa pregunta me la ha hecho mucha gente, desde periodistas hasta compañeros y amigos. Hay miles de variables que me han pasado. Recuerdo por ejemplo en Grecia que estuvo un año encantado en el equipo, el Aris de Salónica que juega la UEFA, pero si te están sin pagar un año... Por muy bien que estés te tienes que ir y tenía tres año de contrato. Y eso me ha pasado tres o cuatro veces más. Son cosas que te obligan a irte de los sitios. Otras veces para mejorar deportivamente, ya no me refiero económicamente, porque todos queremos crecer. Y aquí en Unionistas no hay ningún motivo de estos, al contrario, porque nos hemos sentido como en casa desde el primer día. Tanto mi familia como yo hemos sentido el cariño de la gente, del club, de los compañeros, un trato perfecto para continuar. Yhemos tenido ofertas de fuera que eran la leche económicamente hablando pero nuestra idea era seguir en España y teníamos claro que siguiendo aquí, teníamos que seguir en Unionistas aún perdiendo dinero pero en la vida hay cosas más importantes que el dinero. Ir al campo y sentirte querido por la gente, la grada... muchas veces vale más que te vayas a la India, Grecia o Noruega a ganar más dinero.

–Roberto Aguirre le quería sí o sí. Decia 'perfil Portilla' para referirse a un centrocampista creativo para la medular en cada rueda de prensa.

–Sí, eso me han dicho. Me alegro de volver a estar con él porque en los meses que estuve con él el trato ha sido espectacular. La idea que tiene él la sabe transmitir al grupo y a mí también. Sabemos cómo vamos a entrenar y jugar y así es todo más fácil. No es un entrenador que se vuelva loco cada semana sino que tiene su idea y funciona.

–Centrándonos ya en el equipo, un buen bloque de jugadores ha renovado. ¿Lo ve positivo?

–Para los jugadores es muy importante, te da confianza por saber lo que hicimos el año pasado. Tener caras conocidas es mejor para el grupo, seguro que los nuevos se van a adaptar muy bien al grupo porque los que nos hemos quedado somos buena gente, gente de apoyar y ayudar a los demás. Los que ya he visto nuevos tienen pinta de buena gente y seguro que va a ir bien.

–¿Le gusta a Portilla el cambio de grupo?

–Para mis amigos y mi familia sí porque nos van a ver cada 15 días (ríe), pero es un grupo muy distinto. Hace año ya jugué en el grupo vasco... y no tiene nada que ver con del año pasado en el grupo I con gallegos y madrileños. Quizá la forma de jugar, el ambiente... Cuando llevemos varias jornadas ya diré si me gusta o no pero a priori es un juego distinto, el del año pasado más con tendencia a jugar con filiales como Castilla, el Atlético B o Fuenlabrada.

–Cuando llegó a Unionistas ya se mostró muy ambicioso hablando de la Copa e incluso algo más. ¿Y esta temporada?

–Hay que ir poco a poco, tenemos que ir viendo cómo empezamos y cómo llegamos a diciembre. Todos queremos mejorar lo de la año pasado ya sea en un grupo u otro, pero todos son difíciles. Yo la Segunda B la veo más complicada que la Segunda o la Primera División tanto por campos y jugadores. Hay que mirarnos a nosotros. Si entrenamos bien y competimos igual no habrá problemas. ¿Objetivos?Hay que ir viendo. Lo mismo marcamos uno ahora y se nos queda corto... o al revés. La salvación por supuesto, y luego a mirar la Copa, y si sale un año increíble, pues mirar más arriba.