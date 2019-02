El PP de Ciudad Rodrigo pide explicaciones sobre el retraso «significativo» de la obra de La Florida Los concejales populares visitaron las obras de La Florida para mostrar el estado de ejecución. / S.G. CIUDAD RODRIGO El concejal delegado, Joaquín Pellicer, señala que se trata de «un tema normal en una obra y no va a ningún lado» S.G. CIUDAD RODRIGO Viernes, 1 febrero 2019, 18:13

El Grupo Municipal Popular ha calificado como «grave» el retraso de un mes en la finalización de la obra del parque de La Florida y ha pedido explicaciones, de manera expresa, al concejal de Obras y Urbanismo, Joaquín Pellicer, sobre si la demora va a tener consecuencias.

El portavoz popular, Marcos Iglesias, tachó de «significativo» el retraso de un mes que se cumplió ayer y culpó a Joaquín Pellicer de «falta de vigilancia».

Manifestó, además, que cuando su formación denunció que se estaban cortando árboles que no estaban contemplados en el proyecto inicial «salió a relucir que la obra no iba a estar acabada a 31 de diciembre como estaba previsto y que se preveía un pequeño retraso, pero un mes no es algo pequeño cuando tenía que haber estado finalizado en cuatro meses».

Sobre todas estas cuestiones pidió aclaraciones: «¿Qué responsabilidad va a tener esto política y contractualmente?».

Los populares insistieron en que no está claro cuánto se va a incrementar lo presupuestado inicialmente, unos 289.000 euros, una cantidad que ya de partida les pareció «excesiva».

Por alusiones, el concejal de Obras y Urbanismo reconoció el retraso que calificó como «un tema normal en una obra que está teniendo complicaciones pero no va a ningún lado, lo importante es que se termine siguiendo el proyecto planteado por el Ayuntamiento».

Pellicer no da plazos para la finalización de la obra pero la prórroga pedida por la empresa adjudicataria es hasta el 22 de febrero.

Sobre los posibles sobrecostes asume que «seguramente» haya alguno, «es lo que están valorando y se ajustará a la liquidación». Esos sobrecostes no vendrían motivados por el retraso sino por «partidas que no estaban incluidas o que hay que ejecutar como estaban planteadas».

En estos momentos, empresas locales han asumido una parte del trabajo y, según los populares, los principales problemas se dieron al principio que «era cuando peor iba la obra», insistieron.

«La empresa licitadora ha subcontratado a empresas locales pero el que paga es el Ayuntamiento, es una fórmula de escape que no digo que no se pueda hacer», valoró Marcos Iglesias, «menos mal que han entrado empresas locales porque esto no tiene visos de que termine de una forma inmediata».

Esta acometida se incluye dentro de las inversiones financieramente sostenibles planteadas por el Ayuntamiento de CiudadRodrigo en la que, entre otras, se incluía la remodelación de la calle Madrid o la actuación en la calle San Pelayo.

Los fondos procedían de los remanentes de tesorería del año 2016 y según recuerdan los populares todas las actuaciones incluidas deberían haber estado finalizadas a 31 de diciembre de 2018 para ajustarse a la normativa.