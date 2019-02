Personas de todas la edades conocen los secretos de la Catedral de Ciudad Rodrigo Alumnos del Centro de Nuevas Tecnologías antes de comenzar la visita. / WORD CIUDAD RODRIGO El programa de puertas abiertas promovido por la Fundación Ciudad Rodrigo y el Cabildo se extenderá hasta el próximo mes de junio SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Miércoles, 13 febrero 2019, 18:06

Por segunda semana consecutiva, la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo recibió ayer a personas de todas las edades dentro del programa de puertas abiertas promovido desde la Fundación Ciudad Rodrigo y el Cabildo con motivo del 75 aniversario de la declaración de Ciudad Rodrigo como Conjunto Histórico y del 130 aniversario de la distinción de la seo como Monumento Nacional.

«Ya han pasado por aquí escolares, personas adultas del Centro de Nuevas Tecnologías y usuarios de Asprodes, todos con la idea de empezar a conocer la historia de la catedral», comenta Pilar Sánchez, una de las dos guías que participa en el programa.

Asegura que a estos visitantes, unos 40 cada martes, «les encanta el audiovisual del Pórtico del Perdón por sus luces y sonidos y porque permite ver detalles que de otra manera pasarían desapercibidos».

La impresión de la profesional es que la gente, incluso los niños, «saben bastantes cosas». «Cuando digo algo hay cuestiones que les suenan porque ya se las han oído a otras guías y hay detalles que a lo mejor no cuentas porque no resultan tan llamativos pero ellos te preguntan».

En su caso particular, de todas las piezas que existen en esta seo civitatense Pilar se queda con el coro, «es la que más me gusta, me parece impresionante con su estructura de madera».

A estos visitantes también se les habla de la figura de San Francisco quien a pesar de que tan solo pasó un mes por estas tierras, está representado en el templo.

En cuanto a la organización de estas jornadas, dirigidas a todos los vecinos de la diócesis, la mayoría de los martes está cerrado algún grupo pero por supuesto, la visita se puede realizar de manera individual. Calculan que hasta finalice en el mes de junio, se habrán acercado más de 800 personas.

El objetivo de estas jornadas de puertas abiertas es que se descubra de verdad la seo pues para muchas personas de la zona es una auténtica desconocida.