FÚTBOL - Segunda B El 'patatal' de Las Pistas perjudica al juego y la integridad de los jugadores Cendrós, atendido. / MARÍA SERNA Los dos técnicos se vuelven a quejar del estado de Las Pistas y Cendrós se lesiona al quedársele bloqueada la rodilla en un giro JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 28 octubre 2018, 10:56

Otra vez la misma historia. De nuevo Aguirre y ahora el técnico del Celta B, Rubén Albes, se quejaron del estado del campo de Las Pistas en sala de prensa. Un campo impracticable y, lo que es peor, peligroso para la salud de los futbolistas. Otra vez, la zona cercana a donde se realizan los lanzamientos de martillo por parte de los atletas, estaba hecha un patatal. Ya van dos partidos seguidos en casa con quejas de los equipos visitantes. «Aquí no se puede jugar al fútbol», señalaba ayer Albes ante los medios para aádir que «es difícil combinar y ser preciso en las acciones y hoy con la lluvia estaba muy blando, no es fácil practicar fútbol en un estado del campo así».

Aguirre tampoco quiso entrar mucho en el tema por reiterativo pero dejó caer que «está peligroso el campo, irregular, con los agujeros. No me gusta hablar de estas cosas porque me salgo de lo mío, pero ya habeís visto que el último partido fue el técnico rival, ahora el mister del Celta. No se quejan por capricho. Es también un riesgo no solo para el juego o para poder jugar bien al fútbol, sino por el estado del campo. Estamos jugando con brillantez en este escenario. Luego está el riesgo de lesiones. Tenemos que afrontar los partidos sin pensar en ello y que no nos afecte a nivel de lesiones».

Aspecto del campo de Las Pistas. / MARÍA SERNA

De hecho, el defensor de Unionistas Pau Cendrós se lesionó de gravedad -se le salió la rotula dos veces- y tuvo que ser cambiado a la espera de diagnóstico-, en una acción en la que se le quedó la rodilla bloqueada en el campo. El club ha significado que no es tan grave como se podía esperar por los gestos del jugador en el campo, pero a buen seguro le tocará parar un tiempo.