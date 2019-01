Ortega regresa a Avenida por temporada y media para ganar de nuevo todo en España... sin renunciar a la Euroliga

El CB Avenida ha presentado esta mañana a su 'nuevo' entrenador Miguel Ángel Ortega. El catalán regresa de esta forma al club en el que ganó todos los títulos nacionales las dos últimas temporadas y media y que decidió dejar al final de la pasada campaña por cambiar de 'ciclo' como él mismo dijo. Sin embargo, tras la destitución de Lino López el pasado jueves y la llamada del gerente Carlos Méndez todo cambió y el catalán, que estaba en Edimburgo perfeccionando su inglés, no dudó a la hora de aceptar regresar a Salamanca.

El presidente Jorge Recio ha sido el encargado de presentar al técnico, del que ha dicho que «viene a empezar a un ciclo cinco meses después, agradecer la rapidez porque fue acabar el partido y a las once de la noche le llamamos. Nos dijo que tenía disponibilidad y que lo que hiciera falta. Fue nuestra primera y unica opción aunque hemos recibido muchos currículum, conoce la casa, la ciudad, al equipo y sabe muy bien lo que es Avenida. Gracias por responder tan rápido y aldía siguiente cogió un avión y vino aquí. Viene a ilusionarnos a todos».

El 'nuevo' entrenador de Avenida, Miguel Ángel Ortega, señaló en su regreso a Salamanca solo siete meses después de dejar el cargo que «me he reunido con todo el staff para evaluar cómo está el equipo en términos de salud y físicos, con Mavi, Raquel, el doctor Moreno... Queremos llegar a la Copa que es el objetivo inmediato de la mejor manera posible para volver a ganarla».

«No esperaba la llamada de Avenida. Este tiempo hemos mantenido de vez en cuando contactos porque hemos trabajado juntos, y he seguido a Avenida como al resto de equipos de la Liga. Pero cuando me llamó Carlos me hizo ilusión porque sentir que alguien cree que eres necesario y cree que tienes que venir es importante. Te da un subidón muy grande. Hasta diciembre estaba muy a gusto, luego a partir de diciembre estaba más preocupado. Cuando suena el teléfono y te ofrecen un trabajo y se te ponen los pelos de punta... es que quieres ir», añadió Ortega

Con respecto a la comparación con la primera vez que firmó por Avenida, también a mitad de campaña, dijo que «que para mí personalmente aquel momento era un reto increíble, había desazón en una situación de no ganar. Tuve la suerte de ser bien aceptado por el equipo y sacar la Liga. Ahora la situación es diferente, ahora tengo más que perder que ganar en términos profesionales. Mi hijo me dice que tengo que ir, y el pequeño me grita vamos Avenida. Tu entorno familiar que es muy importante... te anima a volver».

Ortega ya conoce a casi toda la plantilla. «Hay mucho vínculo y mucho afecto. Hay jugadoras que aprecio, Erika, Silvia, Laura, Givens, Elonu... que ya han trabajdo y se han matado y me han hecho ganar, tengo deudas con ellas. Loyd, además de buena jugadora, me dicen que es una gran persona, como Alana Beard me cuentan, así que todo fantástico».

El catalán, pese a la delicada situación del equipo en la fase de grupos de la Euroliga, no 'tira' la máxima competición continental. «Te das cuenta de quién es Avenida cuando estás fuera. Tiene una repercusión a nivel europeo muy grande. Estaba en Edimburgo y me decían en la universidad que si había entrenado a Silvia o Erika y así en resultados hay que tener unos resultados acordes a las expectativas que tenemos. Estamos obligados a luchar por los partidos, un equipo grande tiene que ser fiel a lo que representa con su escudo, ya no solo a nivel nacional. No vamos a tirar ningún partido, el jueves en Sopon tenemos que ir a ganar, no solo a dar buena imagen».

Fichaje de interior

El presidente, que reveló que Ortega llega por esta temporada y la siguiente, ya tiene peinado el marcado en busca de una interior que complete la plantilla. «Lo hemos parado un poco porque queremos saber la opinión de Miguel al respecto aunque yo soy partidario de tener una plantilla de once».

Por último, el gerente Carlos Méndez quiso recalcar que «aprovecho para agradecerle la actitud a Miguel, le llamé por la noche y me dijo que si me necesitais ahí me teneís y también lo digo, le envíe la oferta del contrato y tardó cinco minutos sin modificar ni una coma en decir que sí».