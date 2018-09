La ONCE llega con el 'roadshow' para el fomento del empleo Personal de la unidad itinerante, junto a un grupo de personas con discapacidad. / LAYA La iniciativa, que se puede visitar en la plaza de la Concordia, está destinado a las personas con una discapacidad igual o superior al 33% REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 21 septiembre 2018, 11:37

Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, presentó ayer en Salamanca el roadshow 'No te rindas nunca', que con el lema 'Esta oportunidad no pasa todos los días', viaja por 15 comunidades autónomas y 78 localidades españolas durante 3 meses.

Esta iniciativa se integra en el plan de inclusión laboral de jóvenes con discapacidad dentro del proyecto 'Activa Tu Talento', en el marco de ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Su objetivo es atraer a 5.000 jóvenes parados de entre 16 y 29 años de todo el territorio español que posean certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

El 'roadshow' 'No te rindas nunca' contará con cuatro unidades móviles que irán recorriendo de forma simultánea el territorio español y estarán situadas de dos a cuatro días en las ubicaciones elegidas para cada localidad. Este 'roadshow' se podrá visitar en la plaza de la Concordia hasta hoy, 21 de septiembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

En concreto, en Castilla y León se registran en la actualidad 8.900 personas desempleadas con discapacidad de un total de 24.700 ocupados, lo que representa el 36%. El total de contratos a jóvenes de menos de 25 años en esta Comunidad, desde enero de 2016 a junio de 2018, es de 1.142. Por otra parte, el número de jóvenes castellanoleoneses entre 16 y 29 años es de 3.600 (3,9%), de 91.700 personas que pertenecen al colectivo de la discapacidad.

Las oficinas de información itinerantes están dotadas del personal y las áreas necesarias para informar a los jóvenes de todos los recursos que tienen a su alcance para formarse y responder a la demanda de empleo. Estas unidades móviles cuentan con un espacio grupal para el desarrollo de talleres así como un área privada destinada a las entrevistas individuales y una zona de trabajo para la inscripción de candidaturas. Los visitantes que deseen inscribirse tendrán que llevar el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, el certificado como demandante de empleo y el DNI.