Una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida

«Es una pena que no se apoye más a la investigación»

Isabel Redondo, Afectada de cáncer de mama

Isabel inició hace seis años su particular batalla contra el cáncer de mama, porque como ella misma reconoce «llevo todo ese tiempo luchando». Ahora tiene 63 años y recuerda cómo fue el diagnóstico:«Primero me detectaron algo pero era benigno, pero en una ocasión me caí y me dolía el pecho, pensé que era de la caída, pero cuando me lo vieron ya tenía metástasis en el brazo, y me quitaron toda la mama». Ahora lo tiene en los pulmones, y como ella misma reitera «seguimos luchando». Su cáncer es el denominado triple negativo, «y sé que no hay tratamiento, es quimio, quimio y más quimio, no te pueden operar, y llevo seis años luchando». En todo este tipo,Isabel considera que se aprende mucho, «y ves quién está ahí realmente, los que vienen y los que se van de tu lado». Su lucha también es la de su marido, que está siempre con ella, «y me acompaña a todo». Ella sabe que tiene que tirar para adelante, «porque sino se va una para abajo». El peor momento para Isabel fue recibir el diagnóstico, «te dan la noticia y te hundes por completo, no piensas en nada, se me saltaban las lágrimas». El jueves recibió quimio pero no dudó en estar en la plaza del Liceo al día siguiente.