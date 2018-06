El municipio se suma al proyecto Libera y recoge 100 kilos de basura Algunos de los participantes junto a la basura recogida ayer en una vieja escombrera de Juzbado. / AYTO JUZBADO Una veintena de personas llegadas de diferentes localidades responden a la campaña llevada a cabo a nivel nacional Domingo, 17 junio 2018, 11:50

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, el municipio de Juzbado decidió sumarse a la campaña nacional del proyecto Libera, organizada por SEO BirdLife y Ecoembes para la limpieza de «basuraleza», es decir, de residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza. Una campaña que se ha llevado a cabo en más de 300 lugares de todo el país, eligiendo diferentes días de este mes para su desarrollo.

El Ayuntamiento de Juzbado «no es ajeno a este desafío y nos hemos sumado como miembro organizador de una acción de limpieza en nuestro municipio», señalan fuentes municipales, que indican que la fecha elegida para esta iniciativa fue el día de ayer.

De esta forma, una veintena de voluntarios procedentes de Ledesma, Almenara de Tormes, Salamanca y del propio Juzbado, a los que se sumó una chica de Alemania, participaron ayer en esta iniciativa que se inició a las diez de la mañana y con la que llegaron a recoger 100 kilos de residuos en una antigua escombrera, que los vecinos recuerdan de hace 50 años.

Entre los residuos recogidos había productos de todo tipo, de vidrio, de porcelana, de hojalata, latas, alambres, plásticos...

Esta iniciativa se está llevando a cabo en toda España bajo el nombre de 'Libera 1m2 por la naturaleza' promovida por SEO BirdLife (ONG ambiental que más voluntarios moviliza y que, día a día, lucha por mejorar la situación de los campos del país, ahora mismo llenos de basura) y Ecoembes (organización que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y la sensibilización).

Dichas organizaciones señalan, en el manifiesto creado para la ocasión, que Libera «es un proyecto que aúna ciencia e infraestructuras pero, sobre todo, civismo y movilización social. Libera es un grito a la acción para que, entre todos, podamos liberar mucha más vida a favor de la biodiversidad» y «1m2 es un concepto que nos acompaña en Libera como motor de colaboración ciudadana para limpiar nuestra casa común, la naturaleza. Refleja que, con la suma del esfuerzo de todos, podemos conseguir muchos metros cuadrados limpios y producir un gran impacto en nuestro entorno natural».

Por otro lado, dicho manifiesto da unas normas claras para todos los voluntarios que participan en esta acción, en la que se incluye también a los más pequeños de la casa, con el fin de concienciarlos de la necesidad de proteger el medio ambiente, comenzando con las precauciones que hay que tener antes del inicio de la actividad. «Lo prioritario debe ser siempre proteger la seguridad de uno mismo. Para ello es fundamental que tengamos siempre puestos unos guantes. Cualquier elemento que pueda ser susceptible de producir cortes o heridas, que sea demasiado pesado, residuos sanitarios tales como jeringuillas, preservativos, compresas, etc., no debemos tocarlos. Es recomendable no llenar mucho las bolsas ya que éstas pueden romperse e incluso producirnos alguna lesión por cargar con excesivo peso».

Con las normas aprendidas se inició la recogida de basura en Juzbado, en una jornada que sirvió también para estar en contacto con la naturaleza.