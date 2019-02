Las mujeres mirobrigenses aprueban con nota Invitado. El pregonero del Carnaval, José Pinto, también se subió al escenario del Teatro Nuevo junto a la murga. / S.G. CIUDAD RODRIGO La murga 'Amanece que no es poco' llena el teatro en una divertida sesión de coplas SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Miércoles, 20 febrero 2019, 16:46

Se nota que están en «cuarto curso» y que el nivel ha ido subiendo edición tras edición por lo que bien se podría decir que las mujeres de la murga 'Amanece que no es poco' superaron con nota la presentación de sus coplas.

Estas 35 féminas, dirigidas por Saturnino Rodríguez, comenzaron riéndose de sí mismas pues son conscientes de la polémica que se ha levantado tras sacar a la venta tan solo 100 entradas para esta función. Vinieron a decir algo así como que son guapas y listas y hubiera sido un escándalo que supieran contar.

La puesta en escena también fue más que llamativa pues aparecieron todas ellas vestidas de monaguillas. Buena parte de las presentaciones que hicieron de las canciones hacían referencia de una u otra manera a la partida del obispo emérito, Raúl Berzosa.

Aseguraron que iban disfrazadas de guardias civiles pero «como no había tela verde y teníamos puntillas no era plan de tirarla así que hemos pensado que los guardias civiles también habrán sido monaguillos».

Las coplas de esta edición tuvieron, incluso, algo así como un 'cameo' pues en el escenario apareció durante unos instantes el pregonero del próximo Carnaval del Toro, José Alfonso Pinto.

«Nos alegramos un montón, del pregonero elegido es el mejor embajador que tiene Ciudad Rodrigo. A José Pinto es mejor, según nuestro parecer, comprarle una camiseta, comprarle una camiseta…que ponerle de comer». Fue justo tras cantar esa estrofa cuando apareció Pinto en el escenario y recibió un caluroso aplauso del público. Su presencia fue muy breve y aseguró que desconocía el contenido de lo que iba a escuchar.

Tampoco faltaron otros temas que, como era lógico, debían aparecer. El taller municipal para la construcción de tablados, el cambio de ubicación del mercadillo o la despoblación y en algunos casos, con nombres propios, salieron a relucir a lo largo de la gala.

En el caso del cambio de ubicación del mercadillo aseguraron no entender cómo podía molestar su traslado a la zona de los fosos de la muralla si allí no hay vecinos pero, por supuesto, contado con mucha guasa. «Si vecinos ya no quedan, ¿a quién molesta en los fosos, como no sea a las ovejas?».

El enfrentamiento en las redes sociales entre los concejales del equipo de Gobierno Joaquín Pellicer (Chicho) y Domingo Benito tampoco pasó por alto en estas estrofas al ritmo de 'Un ramito de violetas' de Cecilia. «Chicho era feliz en su matrimonio aunque Domingo era el mismo demonio».

Las incursiones en los medios de comunicación del alcalde de Águeda, Germán Florindo, reclamando para la entidad menor los restos de Franco, llamaron la atención de las murguistas que dijeron así: «Salimos en Telecinco los de Águeda del Caudillo quieren los huesos de Paco y quieren el mercadillo. Un anónimo vecino nos decía haciendo gestos: lo que le pasa al alcalde…es que le gustan los restos».

A pesar de que se trata de una formación integrada exclusivamente por mujeres, no se puede dejar de nombrar al hombre que está detrás, Saturnino Rodríguez, impulsor de esta murga y encargado de firmar las letras y el propio guión de la presentación de estas coplas. Su fina ironía se nota en cada gesto, en cada verso y al igual que él mismo se encarga de recordar, cada vez que puede, la labor de antiguos murguistas, seguro que su trabajo también serán mencionado dentro de unos años. En cualquier caso, hoy se le vuelve a esperar en las coplas de la Rondalla Tres Columnas.