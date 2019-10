Atletismo Una 36ª Media de la Diputación con muchas 'caras' nuevas Los mejores en la Media de 2018 con Jorge Nieto, ganador finalmente descalificado. / MARÍA SERNA Solo seis atletas de los 20 mejores de la pasada edición están inscritos en la XXXVI Media Maratón Diputación de Salamanca JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Viernes, 18 octubre 2019, 13:10

Este domingo se disputa la novedosa XXXVI Media Maratón Diputación de Salamanca, una cita que vuelve a variar su recorrido para salir y llegar desde Santa Marta de Tormes y que discurrirá además discurrirá por los municipios de Pelabravo y Calvarrasa de Abajo, una prueba que cerró sus inscripciones con 881 atletas.

La cita contará con importantes ausencias con respecto a los mejores corredores del curso pasado cuando la prueba se disputó entre Babilafuente y Santa Marta: y es que solo seis de los mejores veinte atletas en la linea de meta se han inscrito en la Media Maratón de la Diputación (tres chicos y tres chicas). No estarán, por ejemplo ni el ganador en 2018 Enrique Merchán -que se llevó el triunfo tras la descalificación de Jorge Nieto-, o el tercero Alberto Bravo. De los diez primeros solo repetirán el segundo Alejandro Diego, el cuarto Luis Alberto Casado y el décimo José Manuel Hernández. De ahí, al décimo no repetirá ninguno porque no están inscritos Miguel Carrasco, Javier Ferrero, Alberto Domínguez, Alejandro Paredero ni Pablo Rodríguez.

En chicas no faltará la última ganadora de la XXXV Media Maratón Diputación de Salamanca, Verónica Sánchez Romero, pero no estarán ninguna de las cinco corredoras que la siguieron:Rebeca Calleja, Yaiza Sánchez, Sonia Sánchez, Beatriz Hernández ni Anabelén Santana. Tampoco estarán la novena Isabel Del Forcallo y la décima Lara Enrique. Sin embargo, sí están apuntadas la séptima Lucía Poveda y la octava Arancha Hernández.