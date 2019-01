BALONCESTO - Euroliga Lino López: «Es un día difícil en Avenida porque te vas con malas sensaciones» Lino López, en sala de prensa. / MANUEL LAYA El técnico asegura que el club todavía no tiene tomada la decisión de quién dejará la plaza en Europa a Jewell Loyd, si Elonu o Erika de Souza JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 23 enero 2019, 22:41

El entrenador de Avenida, Lino López, señaló tras la derrota ante el TTT Riga en la Euroliga que «hubo dos partes, en la primera estuvimos muy bien en defensa dejándolas en 29 puntos con sus jugadoras importantes sin entrar en el partido y aunque a nosotros no nos entraban los tiros sin aprovechar las situaciones con ventaja, el equipo seguía con buena actitud. Pero en la segunda parte nos penalizó mucho el error. Eso nos descompuso porque ellas anotaban con facilidad tiros liberados, ya no estuvimos bien en el balance... y hemos perdido dos partidos en uno, porque también perdemos el basketaverage en caso de empate. Es un día dífícil porque te vas del partido con malas sensaciones. En la segunda parte incluso renuncias a los tiros liberados, perdemos por dentro el balón y te corren el contragolpe. Nos ha ido pesando y las dudas de no meter se trasladan a la defensa, algo que no nos había pasado antes», finalizó. Con respecto a las opciones en Europa, dijo que «ahora todo se complicapero prefiero pensar en el día a día. En este grupo cualquiera puede ganar a cualquiera. El club sigue trabajando en posibles incorporaciones y sigue mirando opciones para el equipo».