José Ángel abre la puerta a fichar por Unionistas CF cuando se recupere José Ángel Alonso, ayer en el entrenamiento de Unionistas. / Manuel Laya El central salmantino, último capitán de la UDS, comenzó ayer a entrenar con el equipo de Aguirre en el tramo final de su recuperación de una grave lesión de rodilla JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 17 septiembre 2019, 12:09

José Ángel Alonso Martín, conocido como José Ángel, comenzó ayer a entrenar con Unionistas CF para afrontar el último tramo de recuperación de la grave lesión de rodilla que tuvo hace un año en Hong Kong cuando terminó su vinculación con el Real Mallorca tras lograr el ascenso a Segunda División. El central salmantino, de 30 años, ha tenido una carrera de éxito que arrancó en las categorías inferiores de la extinta UDSalamanca, club del que fue último capitán hasta su desaparición en 2013. Hermano del también excanterano de la UDS y exunionista Jorge Alonso, tras la 'muerte' deportiva de la UDS, se fue al filial del Elche en Segunda B en la 2013-14 para pasar a formar parte de la primera plantilla la siguiente campaña. Con el Elche debutó en Primera División en la 2014-15 y lo hizo en la primera jornada nada menos que ante el FCBarcelona y en el CampNou. Y encima emparejado con Messi durante gran parte del encuentro. Jugó 13 partidos en Primera ese curso, y las dos siguientes 17 y 20 respectivamente en Segunda con el Elche antes de firmar por el Mallorca, al que ayudó a subir a Segunda.

«Me lesioné a finales de octubre (ligamento cruzado anterior, lateral y menisco de su rodilla derecha) y me operé a mediados de noviembre así que en breve haré un año lesionado. Ahora físicamente me encuentro bien, he estado haciendo por mi cuenta fuerza y trabajo aeróbico, cambios de dirección... y ahora necesito hacerlo dentro de un equipo, con adversarios... balón», explica el defensa, que reconoce que la opción de hacerlo en Unionistas surgió a través de su hermano Jorge Alonso:«Tenía su experiencia que se incorporó para entrenar y mantenerse activo, y también por la relación que tenia con Gorka cuando estuvo en Salamanca. Yo necesitaba dar este paso, hablé con ellos y muy agradecido porque han tenido muy buena predisposición».

Tras el primer entrenamiento, José Ángel afirma que «me han acogido muy bien, conocía ya a algunos como Piojo o Carlos de la Nava de la UDS y a Góngora de haberme enfrentado a él. Me han tratado como uno más y al final cuáles han sido mis sensaciones».

Todos estos fuera de Salamanca, el central ha ido siguiendo cómo ha ido evolucionando el fútbol en la ciudad tras el adiós de la UDS. «Sí, claro, me interesa mucho lo que pase aquí y también al Guijuelo. Por suerte aparecieron dos equipos más que eso hace que haya más fútbol en Salamanca».

Unionistas no tiene fichas libres por el momento aunque una de las zonas más débiles del equipo por ahora ha sido la defensa. José Ángel reconoce que no han hablado del tema pero no cierra la puerta a incorporarse al equipo si en un futuro próximo y la lesión va como espera, le ofrecen desde el club firmar. «A día de hoy yo no tengo ningún equipo, es verdad que primero me tengo que encontrar bien y con confianza de volver a competir sintiéndome seguro, pero si el club está interesado por supuesto que es una posibilidad», expresa.

Debut en Primera ante Messi

Tras tocar el tema de una posible incorporación a Unionistas, José Ángel repasa su trayectoria para este medio. «Me fui a Hong Kong porque surgió la opción. Acabé en Mallorca y me apetecía salir fuera, una ciudad que me atraía y la experiencia fue muy buena quitando la lesión lógicamente», comenta el jugador.

De su paso por la UD Salamanca recuerda que «me dio mucha pena cómo acabó todo. Lo viví muy en primera persona, ese año se fue apagando todo. Aunque tengo recuerdos buenísimo de los muchísimos años en el club». José Ángel pasó a la historia por ser el último capitán de la UDS. «Sí, no es algo de lo que me siento orgulloso por lo que significa porque es síntoma de que no hubo más, aunque encantadísimo de haberlo sido hasta el último día».

De ahí se fue a Elche y solo dos temporadas después le llegó el debut en Primera. «Fue por sorpresa. Hice la pretemporada con el equipo y además como central. Y en el último amistoso de pretemporada jugué media hora ante el Tenerife como pivote. Y una semana después jugábamos con el Barça allí y no me esperaba jugar. Ymenos titular, y menos en esa posición. Tengo un recuerdo fantástico a pesar de la derrota. Para mí debutar en Primera, ante el Barça y en el Camp Nou es inmejorable». Sobre Messi, el defensa charro recuerda que «me llamó mucho la atención es que aunque le estuvieras cubriendo, sus compañeros le pasaban. Tiene un cambio de dirección rapidísimo. Él ya de por si lleva la iniciativa porque decide antes que tú pero además es increíble porque te amaga para un lado y se va para el otro».

«Tengo una espinita de ese día porque, además de mi camiseta, no conseguí ningún recuerdo. A mí me cambiaron en la segunda parte y los compañeros que acabaron el partido ya lo tenían todo pedido (ríe)», señala el charro, que añade que «ese día es lo más especia que he vivido como futbolista, aunque cada campo de Primera era un regalo para mí», finaliza el futbolista.