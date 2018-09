FÚTBOL - Segunda B Indiano, 'objetivo noviembre' para el Salamanca CF UDS Carlos Indiano, en el estadio Helmántico. / MANUEL LAYA El medio, aún sin debutar con el equipo charro, está en el tramo final de recuperación de su operación en el dedo del pie derecho JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 26 septiembre 2018, 13:37

Ha sido sin duda el fichaje con más nombre que ha aterrizado este verano al Salamanca CF UDS para debutar en Segunda B. Carlos Indiano llegaba al equipo para dirigir la parcela ofensiva tras conducir al Marbella a la fase de ascenso a Segunda A. Sin embargo, el madrileño ni siquiera ha podido debutar. Arrastraba una lesión en el dedo 'gordo' del pie derecho de la temporada pasada que le obligó a pasar por el quirófano en julio. El futbolista, de 29 años, ya avanza en su recuperación y se pone noviembre como reto para vestirse de corto.

«El proceso va bien, es un proceso lento porque la lesión era complicada. Cuando pasé por el quirófano, al abrir nos encontramos una lesión que era más difícil de lo que se veía en las pruebas médicas. Salimos muy contentos de la operación, ya han pasado dos meses y espero que un mes pueda estar disponible para el equipo», explica Indiano, que añade que «me hice resonancias, radiografías y no se veía bien porque era una zona muy pequeña. Fue tras un impacto la temporada pasada en el Marbella con un jugador. Tengo muchas ganas de poder jugar en el Helmántico».

Todo empezó «en marzo del año pasado, la pude recuperar parcialmente y pude jugar el play-off de ascenso con el Marbella a Segunda División. Lo hice de la mejor manera que pude dentro de lo que había. En el verano, con un tratamiento conservador intentamos no llegar al quirófano, pero la lesión existía y por desgracia tuvimos que acabar ahí», relata.

Ahora el jugador del Salamanca CF UDS mira el futuro con optimismo porque «aún no he tocado balón, estoy en fase de rehabilitación y readaptación con el fisio, estoy empezando la carrera y ejercicios previos a lo que es tocar el balón, que es lo más agresivo, y lo que más me puede costar a al a hora de reincorporarme al grupo. Los plazos están ahí y vamos al día en todo. Tengo muchas ganas pero hay que ser consciente de que es una lesión que requiere paciencia. Espero que para noviembre sea cuando me pueda incorporar con el equipo y poder ir convocado si el míster lo cree oportuno».

Su llegada a la capital salmantina llamó la atención por salir de un club de play-off a Segunda A a otro recién ascendido como el Salamanca CF UDS, aunque con un importante presupuesto. «Se juntaron muchas cosas. Vengo con la intención de respirar algo de fútbol en lo que es la Segunda B, somos semiprofesionales y en muchos campos no se llega a tener una afición como esta. El Helmántico es de categoría superior y la ciudad está muy cercana a mi casa (es de Madrid) y yo llevo muchos años fuera de ella. Además tanto Movilla el año pasado siendo director deportivo del Rayo Majadahonda ya se puso en contacto conmigo y el míster estando en el UCAM Murcia también me quería. Son factores que hacen que te decidas por venir», reconoce Carlos Indiano.

En cuanto al equipo, el inicio de la Liga no está siendo esperado por los de José Miguel Campos. «Sí, es cierto, somos todos nuevos o casi todos y en una categoría nueva, que es muy igualada, el director deportivo, el entrenador... son muchas cosas nuevas desde cero y cuesta, hay que ser pacientes. Entiendo a la afición que pueda estar menos contenta ahora pero yo solo pido paciencia, a este equipo hay que darle una oportunidad. Y además tenemos muchas bajas».

Una de ellas y además grave y reciente es la del lateral Pumar, que se perderá toda la temporada por una grave lesión de rodilla. «Eso ya es una desgracia mucho mayor. Yo llevo dos meses sin hacer lo que te gusta y estar en el gimnasio solo es difícil, ahora él con una lesión mucho más larga es más complicado. Estaremos con él para que se recupere cuanto antes», lamenta el jugador madrileño.

Objetivos como equipo

Sobre los objetivos de la temporada, Indiano expresa que «es cierto que no tenemos un objetivo marcado claro ni en el equipo ni desde el club, pero en mi caso la idea es estar lo más arriba posible, ojalá que sea play-off o estar en la Copa del Rey el año que viene... Pero esto es partido a partido. Hay que conseguir puntos pronto porque los que ya se han ido por desgracia no vuelven».

El míster del Salamanca CF UDS ya expresó que si el equipo en Navidades está en posiciones cercanas al play-off, seguro que el club intentaría reforzar el plantel para intentarlo hasta el final. «Si en Navidad cerca play-off. «Ojalá que así sea, por nuestra mano no va a quedar. En el fútbol hay muchas cosa que no puedes controlar como las lesiones. Con una comunión buena con la afición todo será más fácil, puede sonar a tópico, pero ayuda de verdad», expresa el jugador.

Por último, Indiano siguió desde la grada el derbi ante el CD Guijuelo y vio así a sus compañeros. «El equipo tiene partes muy buenas, una idea clara de juego tratando de llevar siempre el peso del partido, pero luego hay cosas a mejorar. No podemos encajar 11 goles en cinco partidos estando además en dos de ellos con la portería a cero. Eso es síntoma en esta categoría de que no ganes los partidos. Hay que pulir lo malo y cortar la sangría goleadora», finaliza.