«Un gran talento y una gran persona» Álvaro de Arrriba y Sergio Martín, de la asociación de esclerosis múltiple. / LAYA Álvaro de Arriba presenta el sorteo benéfico de su equipación del campeonato de Europa de atletismo REDACCIÓN / WORD Jueves, 21 marzo 2019, 11:17

El body, las zapatillas y el dorsal de un campeón de Europa de los 800 metros lisos pueden ser suyos. El salmantino Álvaro de Arriba presentó ayer los detalles del sorteo de la equipación con la que obtuvo la medalla de oro en Glasgow hace unas semanas.

Los interesados en participar sólo han de acceder a la web del atleta salmantino y adquirir una papeleta virtual para el sorteo de la equipación. Cuantas más papeletas, más posibilidades, obviamente. Todo lo que se recaude con esta acción se dedicará a la investigación de la esclerosis múltiple.

De Arriba explicó ayer que tenía pensado «desde hace tiempo» organizar un evento solidario de este tipo. «Querría haberlo hecho en europeo de Berlín, pero no pudo ser porque quería la mayor visibilidad» y eso pasaba por conseguir una medalla. «En Glasgow, en cuanto lo conseguí se me pasó por la cabeza. Tengo una persona cercana que sufre la enfermedad y conozco a bastantes pacientes que la sufren. Es una enfermedad que me toca más de cerca y desde aquí animo a que futuros deportistas hagan lo mismo con ésta y otras enfermedades. He querido hacerlo por la investigación. Para que la camiseta esté en casa enmarcada y cogiendo polvo, mejor que esté en casa de alguien que ha podido ayudar a la investigación».

Las papeletas virtuales cuestan 5 euros. Es una cantidad «accesible para todo el mundo y queremos darle difusión». El sorteo incluye las tres piezas juntas. «No se puede separar. Las tres piezas cruzaron a la vez la linea de meta y mejor que sigan juntas».

Espíritu deportivo

Junto a Álvaro de Arriba comparecieron representantes de El Corte Inglés, la Federación Española de Atletismo, la empresa Pixel Innova y Esclerosis Múltiple España.

El portavoz de esta última, Sergio Martín, agradeció a Álvaro de Arriba «este gesto tan especial por la investigación» y explicó que la esclerosis es una enfermedad degenerativa y neurológica, que padecen unas 50.000 personas en España y que afecta más a las mujeres que los hombres. No se conoce «ni la causa ni la cura y por eso es tan importante apoyar la investigación». La idea de Álvaro de Arriba «es un triunfo para nosotros» y «todo el apoyo que vamos a recibir para este proyecto supone muchísimo. Juntos somos más fuertes que la esclerosis».

El director deportivo de la federación, Antonio Sánchez, comentó que para la federación es «un orgullo» tener grupos de atletas «que no solo son grandes talentos dentro sino grandes personas fuera. El mejor ejemplo es Álvaro de Arriba. Quiero destacarlo de forma fundamental. Es el espíritu del equipo de atletas que tenemos, solidarios el 100% dentro y fuera de la pista». Por supuesto, comentó que la federación «siempre» apoyará este tipo de eventos.

El Corte Inglés se volcó con la idea desde el primer momento y de hecho ya expone la equipación de Álvaro de Arriba en su planta de deportes. Además, han adquirido 100 boletos para el sorteo para demostrar dicho respaldo. «Creíamos que si podíamos echar una mano debíamos hacerlo y por eso estamos aquí».

Finalmente, la empresa Pixel Innova se ha ocupado de adaptar la web para poder adquirir las papeletas y acceder desde la página a una pasarela de pago. «Ojalá que se recaude todo lo posible para contribuir con ellos», añadió De Arriba.